طه عزت لـ في الجول: ندرس كافة السيناريوهات المحتملة للجولة الأخيرة.. والإعلان 2 مايو

السبت، 18 أبريل 2026 - 16:53

كتب : FilGoal

طه عزت - مدير إدارة المسابقات

شدد طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية على أهمية إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق في الدوري المصري.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد فوزه على شباب بلوزداد ويتعارض موعد المباراة النهائية مع الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية التي يتصدر الأبيض ترتيبها حاليا.

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق موعد الجولة الأخيرة يوم 15 مايو المقبل لكن دون تحديد موعد نهائي لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة في انتظار موقفه القاري.

وقال طه عزت لـ FilGoal.com: "هدفنا دائما إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية في الدوري المصري وعليه تم وضع مقترحات لجميع السيناريوهات المحتملة للجولة الأخيرة عقب تأهل الزمالك القاري ويتم دراستها حاليا".

وأضاف "سننتظر حتى يوم 2 مايو عقب مباراة القمة حتى تتضح الرؤية وحُسمت جميع المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة على اللقب، وبعدها سنعلن موعد مباريات الجولة الأخيرة وفقا للمواد ذات الصلة من لائحة المسابقة".

وأتم "وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن موعد الجولة الأخيرة حتى يكون هناك متسع من الوقت للمنتخب استعدادا لكأس العالم".

وسبق أن كشف FilGoal.com كيف تفكر الرابطة في موعد نهاية الدوري بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية.

عقب تأهل الزمالك لنهائي المسابقة القارية أصبح مستحيلا إقامة المباراة في نفس اليوم مع مباراتي الأهلي وبيراميدز بسبب خوض الزمالك إياب نهائي الكونفدرالية يوم 16 مايو.

وتنتظر رابطة الأندية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 1 مايو المقبل، والتي ستحدد الصورة الكاملة للمنافسة على لقب الدوري قبل الجولة الأخيرة التي ستقام 15 مايو المقبل.

أيضا نتائج الجولات الـ 3 المقبلة ستحدد هل سيتم تأجيل مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة فقط أم مباريات الجولة بالكامل لضمان تكافؤ الفرص.

وستحدد الرابطة موعد الجولة الأخيرة يوم 2 مايو أي في اليوم التالي من مباراة القمة وفقا لنتائج المباريات وجدول الترتيب.

كما ستنسق الرابطة أيضا مع منتخب مصر الذي سيبدأ الاستعداد لكأس العالم 2026 بعد نهاية المسابقة، وفي حال تأجيل الجولة الأخيرة بالكامل ستقام يوم 20 مايو بدلا من 15.

موعد نهائي الكونفدرالية

لقاء الذهاب: 9 مايو في الجزائر أو المغرب (اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي)

لقاء الإياب: 16 مايو في القاهرة

ترتيب الدوري المصري

الزمالك: 46 نقطة من 21 مباراة

بيراميدز: 44 نقطة من 21 مباراة

الأهلي: 44 نقطة من 22 مباراة

سيراميكا كليوباترا: 40 نقطة من 22 مباراة

