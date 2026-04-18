إم بي سي مصر تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا
السبت، 18 أبريل 2026 - 14:25
كتب : FilGoal
أعلنت قناة إم بي سي مصر 2 نقل مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويلتقي أتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد مساء اليوم السبت على ملعب لا كارتوخا بنهائي كأس ملك إسبانيا.
وتقام المباراة في مساء الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.
وستنقل المباراة بشكل مكاني بصوت المعلص عصام عبده.
ويحمل برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا بعد أن توج باللقب خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد بالنهائي.
وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل للنهائي على حساب برشلونة، بينما نجح ريال سوسيداد في إقصاء أتلتيك بلباو.
