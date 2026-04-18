بعد عودته ضد لو هافر.. محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة ليل

غاب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس التي تستعد لمواجهة ليل.

ويستعد نيس لمواجهة ليل مساء اليوم السبت في الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة غياب عبد المنعم رغم تواجده بقائمة المباراة الماضية ضد لو هافر.

ولم يتم الكشف عن سبب غياب عبد المنعم للمباراة سواء كان للإصابة أو لأسباب فنية.

وكان الاعب قد تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجلس عبد المنعم لأول مرة منذ ما يقارب العام على مقاعد بدلاء نيس ضد لو هافر.

مدافع الأهلي السابق خاض عدة مباريات ودية مع نيس، كما شارك لدقائق في مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية الشهر الماضي.

ولكن لم يشارك عبد المنعم حتى الآن في أي مباراة رسمية مع نيس منذ تعافيه من الإصابة.

ويحتل نيس حاليا المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أوكسير صاحب المركز الـ 16 المؤدي لملحق الهبوط.