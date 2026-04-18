رئيس أتلتيكو مدريد: تصريحات لابورتا حول التحكيم؟ أتفهم أن الإقصاء كان صعبا عليهم

السبت، 18 أبريل 2026 - 12:22

كتب : FilGoal

إنريكي سيريزو - أتليتكو

شدد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد على عدم رغبته في ضم أي لاعب من برشلونة.

وقال سيريزو في تصريحات للصحفيين على هامش نهائي كأس ملك إسبانيا: "برشلونة من أفضل فرق أوروبا، لديه لاعبون ومدرب رائع، لقد فاز بالدوري الموسم الماضي وهو متصدر حاليا بفارق كبير".

وواصل "مواجهات برشلونة هذا الموسم كانت جميلة للجماهير، فازوا ببعض المباريات وفزنا نحن ببعضها، وكان الأمر رائعا ونجحنا في إقصائهم من الكأس ودوري الأبطال، وهذا يجعلنا فخورين جدا أمام فريق كبير مثلهم".

وتابع "تصريحات لابورتا حول التحكيم؟ أعتقد أن مواجهة برشلونة كانت قوية وممتعة بأسلوبين مختلفين، وكان هناك فائز عادل وهو أتلتيكو مدريد، ولكن أفهم أن برشلونة كان يريد التأهل وأن الأمر كان صعبا عليهم".

وأضاف "لاعب من برشلونة أريد ضمه؟ برشلونة فريق رائع، لكنني أحب لاعبي فريقي، نحترم جميع الأندية ولا نتحدث عن لاعبيها أو نخلق توقعات غير صحيحة".

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة بنتيجة إجمالية 3-2 ذهابا وإيابا بربع النهائي.

