سعود عبد الحميد سجل.. لانس يقلب الطاولة على تولوز ويشعل صدارة الدوري الفرنسي

السبت، 18 أبريل 2026 - 00:58

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

قاد سعود عبد الحميد لانس للعودة في النتيجة أمام تولوز وتحقيق الانتصار 3-2.

وسجل ثلاثية لانس كل من: سعود عبد الحميد، وأدريان توماسون، وجانيو بيير، فيما سجل هدفا تولوز كل من: كومباسا سيني، وكريستيان كاسيرس.

ورفع لانس رصيده للنقطة 62 في وصافة الدوري الفرنسي وبفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر والمنقوص بمباراتين بسبب مشاركاته الأوروبية.

وتجمد رصيد تولوز عند النقطة 37 في المركز العاشر.

وتقدم تولوز أولا في النتيجة عن طريق كريستيان جونيور في الدقيقة 6.

وعزز تقدم تولوز كومباسا في الدقيقة 13 صناعة سانتياجو هيدالجو.

وغادر يان جبوهو لاعب تولوز الملعب في الدقيقة 17.

وقلص سعود عبد الحميد النتيجة لـ لانس في الدقيقة 61 صناعة آلان سانت ماكسيمام.

ليصل سعود إلى هدفه الثالث في الموسم الحالي مع لانس في مختلف البطولات والهدف الثاني له في الدوري الفرنسي.

وعدل النتيجة أدريان توماسون في الدقيقة 67.

وفي الثواني الأخيرة أحرز جانيو بيير هدف الانتصار لـ لانس بصناعة أندريا بولاتوفيتش.

ليحقق لانس انتصارا ثمينا ويتمكن من قلب النتيجة أمام تولوز ليواصل مطاردة باريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي.

