7 نقاط فاصلة للتتويج بالدوري.. إنتر يفوز على كالياري بثلاثية

يقترب فريق إنتر من حسم لقب الدوري الإيطالي بالفوز على منافسه كالياري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33.

وسجل ماركوس تورام ونيكولو باريلا وبيوتر زيلينسكي أهداف النيراتزوري.

ويحتاج إنتر إلى 7 نقاط فقط من أجل حسم لقب السكوديتو دون النظر إلى نتائج الآخرين.

وذلك باحتساب أن نابولي الوصيف سيفوز في جميع مبارياته.

وصنع فيديريكو ديماركو لاعب إنتر هدفا، ووصل الإيطالي إلى التمريرة الحاسمة الـ 16، وبهذه المساهمة عادل ديماركو الرقم القياسي لبابو جوميز لاعب أتالانتا السابق لأكثر من صنع أهداف في موسم واحد في الدوري الإيطالي.

ووصل بابو جوميز لهذا الرقم في موسم 2016-2017.

وبات ديماركو أول ظهير يكسر حاجز العشرين مساهمة في الدوري الإيطالي بـ 21 مساهمة بواقع تقديمه 15 تمريرة حاسمة وتسجيله 6 أهداف.

وضمن إنتر بشكل رسمي التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وسخر كريستيان كيفو مدرب إنتر قبل المباراة عندما قال بإنه سيقول مثل المدربين الآخرين بأن هدف الفريق هو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح تورام النتيجة في الدقيقة 52 بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب عرضية أرضية من ديماركو.

وأضاف باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد تسديدة قوية للغاية ورفض الاحتفال إذ أن كالياري يعد الفريق الذي نشأ فيه وأيضا مدينته.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أطلق زيلينسكي تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 78 في الصدارة.

بينما توقف رصيد كالياري عند النقطة 33 في المركز الـ 16.

