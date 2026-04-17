يوفنتوس يعلن تجديد عقد لوكاتيلي

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 23:26

كتب : FilGoal

مانويل لوكاتيلي - يوفنتوس

أعلن يوفنتوس تجديد عقد مانويل لوكاتيلي حتى 2030.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد لوكاتيلي مع يوفنتوس في صيف 2028.

ووقع الإيطالي مانويل لوكاتيلي عقدا جديدا مع يوفنتوس يمتد حتى 2030 مع زيادة في راتبه بسبب دوره القيادي في الفريق.

وانضم لوكاتيلي إلى يوفنتوس صيف 2023 قادما من ساسولو.

وخاض مع يوفنتوس الموسم الحالي 41 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 2 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع يوفنتوس لـ224 مباراة مسجلا 9 أهداف وصنع 17 آخرين.

