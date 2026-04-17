يوفنتوس يعلن تجديد عقد لوكاتيلي
الجمعة، 17 أبريل 2026 - 23:26
كتب : FilGoal
أعلن يوفنتوس تجديد عقد مانويل لوكاتيلي حتى 2030.
مانويل لوكاتيلي
النادي : يوفنتوس
وكان من المقرر أن ينتهي عقد لوكاتيلي مع يوفنتوس في صيف 2028.
ووقع الإيطالي مانويل لوكاتيلي عقدا جديدا مع يوفنتوس يمتد حتى 2030 مع زيادة في راتبه بسبب دوره القيادي في الفريق.
2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ ✍🏻
Official: Manuel Locatelli renews his contract ⚪⚫
🗞️➡️ https://t.co/xl17bYZhAU pic.twitter.com/RoCCXl3FJz— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 17, 2026
وانضم لوكاتيلي إلى يوفنتوس صيف 2023 قادما من ساسولو.
وخاض مع يوفنتوس الموسم الحالي 41 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 2 آخرين.
ووصل إجمالي مشاركاته مع يوفنتوس لـ224 مباراة مسجلا 9 أهداف وصنع 17 آخرين.
نرشح لكم
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري بديل محتمل لـ صلاح.. ليفربول يضغط بقوة لضم لاعب سان جيرمان سكاي تكشف قرار من إدارة ميلان بسبب خطر عدم التأهل لأبطال أوروبا ESPN: أوباميانج استبعد من مباراة لو هافر بسبب إفراغ طفاية الحريق سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا