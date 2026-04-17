جاسبريني باكيا: بيئة أتالانتا كانت استثنائية ومتحدة

تاثر جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما بالحديث عن أتالانتا فريقه السابق قبل مواجهته وبكى خلال المؤتمر الصحفي.

ويستعد روما لمواجهة منافسه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "كل شيء متوفر للنجاح في روما، نجحت في بيرجامو لأن البيئة من حولي كانت متحدة وعمل النادي كان استثنائيا".

وأضاف "بيرجامو مدينة صغيرة لكن الأجواء فيها مثالية،كان هناك لاعبون شباب وأقوياء انظروا إلى الصفقات التي أبرمت وكيف أعيد استثمار الأموال، الفريق كان يشارك أوروبيا ويحقق أرباحا في الوقت نفسه".

وأتم "لم يكن ذلك بفضلي فقط، بل بفضل ناد كفء للغاية، عمل بانسجام مع المدرب، ثم تغيرت الأمور قليلا بسبب تغيير الملكية".

وتوقف جاسبريني للحظات وبدت عليه علامات التأثر قبل أن يبكي ويغادر المؤتمر الصحفي.

وتولى جاسبريني تدريب أتالانتا منذ صيف 2017، وقاد الفريق خلال 439 مباراة وفاز في 228 مباراة وتعادل 101 وخسر في 110.

وتمكن جاسبريني من التتويج ببطولة الدوري الأوروبي مع أتالانتا في 2023-2024 في إنجاز تاريخي للنادي.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي أتالانتا في المركز السابع برصيد 53 نقطة.