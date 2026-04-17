كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة.

ويلتقي الأهلي والزمالك الثامنة والنصف مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف الاتحاد المصري في بيان رسمي، أن الاتحاد الدولي لكرة السلة هو من تولى مهمة اختيار الطاقم التحكيمي للمباراة.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

أندريس أونكروجرز من لاتفيا

مارتن فوليك من كرواتيا

فينتسيسلاف فيليكوف من بلغاريا.

ويسبق مباراة الأهلي والزمالك، مواجهة الاتحاد السكندري ونظيره المصرية للاتصالات في الساعة الخامسة مساءً، في نصف النهائي الآخر.

وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأسفرت مباريات الدور ربع النهائي عن فوز الأهلي على بتروجت، وتأهل الزمالك على حساب الشمس، بينما تخطى فريق المصرية للاتصالات نظيره سبورتنج، ونجح الاتحاد السكندري في العبور إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزيرة.