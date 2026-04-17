صبحي يدعم زملائه في استاد القاهرة أمام شباب بلوزداد

تواجد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، في استاد القاهرة لمؤازرة فريقه قبل مواجهة شباب بلوزداد.

ويغيب محمد صبحي عن مواجهة شباب بلوزداد بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة أوتوهو الكونغولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وتواجد صبحي قبل نحو ساعتين من انطلاق المباراة لمؤازرة زملائه.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد أعلن حصوله على موافقة أمنية للحصول على 14 ألف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة يسار.

وبذلك تمت زيادة عدد التذاكر من 31 ألف إلى 45 ألف تذكرة.

وانتصر الزمالك على شباب بلوزداد لأول مرة في تاريخه بعد مواجهتين سابقتين خسر فيهما الأبيض.