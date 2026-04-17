رئيس يونيون برلين يكشف هل تستمر ماري لويز مع فريق الرجال الموسم المقبل

شدد ديرك زينجلر رئيس نادي يونيون برلين الألماني على أن النتائج هي من ستحكم مستقبل ماري لويز إيتا في الاستمرار بمنصب المدير الفني لفريق الرجال.

وأًصبحت ماري لويز أول سيدة تقود فريق للرجال في الدوريات الخمس الكبرى.

وقال رئيس نادي يونيون برلين الألماني عبر سكاي سبورتس ألمانيا: "قبل أسبوعين، وقعت ماري لويز إيتا عقدا لتدريب فريق السيدات بقناعة كبيرة، وفعلنا ذلك نحن أيضا بقناعة كبيرة بتدريبها فريق الرجال".

وأضاف "ستتولى ماري لويز إيتا مسؤولية تدريب فريق الرجال في آخر 5 مباريات من الموسم الجاري، وبعد ذلك ستعود لقيادة فريق السيدات".

وتابع "إذا كانت جيدة حقا، فستبقى مع فريق الرجال؛ وإذا لم تكن كذلك، فستعود إلى فريق السيدات".

وأتم "هذا الأمر ليس محل نقاش، إنه قرار مهني قائم على الحقائق دائما، وربطها بهذا النقاش سيضر بها وبكرة القدم النسائية ككل."

وتولت إيتا تدريب الفريق بعد إقالة المدرب ستيفن باومجارت بساعات عقب الخسارة من هايدنهايم.

وترك باومجارت الفريق في المركز الـ11 بجدول الدوري الألماني.

وسبق أن أشار النادي في بيان التعيين عبر موقعه: "سيخوض الفريق الأول للرجال المرحلة الأخيرة من الموسم تحت قيادة ماري لويز إيتا، التي كانت مدربة فريق تحت 19 عامًا، والمدربة الرئيسية المستقبلية للفريق الأول للسيدات بالنادي".

وستصوب الأنظار غدا السبت على مباراة الفريق ضد فولفسبورج في الجولة 30 من الدوري الألماني.

ويحتل برلين المركز الـ 11 برصيد 32 نقطة بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.