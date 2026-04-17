تقرير: في بيان مشترك.. لاعبتا إيران تطلبان مواصلة مسيرتهما في أستراليا

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 13:54

كتب : FilGoal

قدمت فاطمة باسندده وعاطفة رمضان زاده، لاعبتا المنتخب الإيراني طلبا بمواصلة مسيرتهما الرياضية في أستراليا.

وكانت 7 لاعبات من منتخب إيران امتنعن عن ترديد النشيد الوطني في افتتاح كأس آسيا بأستراليا الشهر الماضي، وطلبن اللجوء في أستراليا.

وتراجعت 5 لاعبات وعادا إلى إيران، فيما بقيت اللاعبتان في أستراليا.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك بالتأكيد في كأس العالم مجموعة مصر - مونت كارلو: فيفا يدرس تنظيم دورة رباعية لتحديد "بديل إيران" وزير الرياضة الإيطالي: المشاركة في كأس العالم بدلا من إيران مستبعدة ولا أتمنى حدوثها

ونقلت ذا أثلتيك عن البيان المشترك للاعبتين فاطمة وعاطفة واللتين تطلبان فيه مواصلة مسيرتهما الرياضية في أستراليا.

وبحسب ذا أثلتيك، فإن عائلات اللاعبتين تعرضتنا لضغوط من الحكومة الإيرانية.

وجاء في بيان اللاعبتين تقديم الشكر إلى الحكومة الأسترالية لمنحها الحماية الإنسانية والملاذ الآمن.

وأضاف البيان "في هذه المرحلة، ينصبّ تركيزنا الأساسي على سلامتنا وصحتنا، وبدء عملية إعادة بناء حياتنا. نحن رياضيان محترفان، ولا يزال حلمنا مواصلة مسيرتنا الرياضية هنا في أستراليا".

وتدربت اللاعبتان مع فريق بريسبان رور، وأكد الفريق التزامه بتوفير بيئة داعمة لهما خلال المراحل المقبلة.

كرة سلة - الأهلي يكشف تفاصيل إصابة دينا عمرو ويارا أسامة سلة - الأهلي وسبورتنج يحسمان أولى مباريات نصف نهائي دوري سوبر السيدات كرة طائرة - مجلس إدارة الأهلي يحتفي بالموسم التاريخي لفريق السيدات الدوري المصري سيدات - مسار والأهلي ينتصران ويواصلان المنافسة على اللقب كرة طائرة - سيدات الأهلي يحصدن لقب بطولة إفريقيا للمرة الـ 11 ويتأهلن لمونديال الأندية انتهت نهائي إفريقيا للطائرة - الأهلي (25) 3-1 (16) البنك التجاري الكيني.. اللقب يكتسي باللون الأحمر كرة يد - الكشف عن المرحلة الختامية لدوري السيدات بمشاركة 4 فرق كرة طائرة - موعد نهائي إفريقيا للسيدات بين الأهلي والبنك التجاري الكيني.. والقنوات الناقلة
ESPN: إصابة قوية تُنهي موسم لوكا زيدان وتهدد مشاركته في كأس العالم مع الجزائر 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كوكي: أشعر بألم في معدتي كلما اقترب موعد مباراة أرسنال  46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سيميوني: طبيعي أن تريد عدة أندية ضم ألفاريز.. وأبطال أوروبا ليس ضغطا ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: بيريز يدعم التعاقد مع مورينيو لقيادة ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
جدو: تفهمت غضب تريزيجيه بعد المباراة.. وغياب إمام عاشور أراحنا في بيراميدز ساعة | الدوري المصري
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي ساعة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
