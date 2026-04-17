تقرير: في بيان مشترك.. لاعبتا إيران تطلبان مواصلة مسيرتهما في أستراليا

قدمت فاطمة باسندده وعاطفة رمضان زاده، لاعبتا المنتخب الإيراني طلبا بمواصلة مسيرتهما الرياضية في أستراليا.

وكانت 7 لاعبات من منتخب إيران امتنعن عن ترديد النشيد الوطني في افتتاح كأس آسيا بأستراليا الشهر الماضي، وطلبن اللجوء في أستراليا.

وتراجعت 5 لاعبات وعادا إلى إيران، فيما بقيت اللاعبتان في أستراليا.

ونقلت ذا أثلتيك عن البيان المشترك للاعبتين فاطمة وعاطفة واللتين تطلبان فيه مواصلة مسيرتهما الرياضية في أستراليا.

وبحسب ذا أثلتيك، فإن عائلات اللاعبتين تعرضتنا لضغوط من الحكومة الإيرانية.

وجاء في بيان اللاعبتين تقديم الشكر إلى الحكومة الأسترالية لمنحها الحماية الإنسانية والملاذ الآمن.

وأضاف البيان "في هذه المرحلة، ينصبّ تركيزنا الأساسي على سلامتنا وصحتنا، وبدء عملية إعادة بناء حياتنا. نحن رياضيان محترفان، ولا يزال حلمنا مواصلة مسيرتنا الرياضية هنا في أستراليا".

وتدربت اللاعبتان مع فريق بريسبان رور، وأكد الفريق التزامه بتوفير بيئة داعمة لهما خلال المراحل المقبلة.