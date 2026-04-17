مواعيد مباريات الجمعة 17 أبريل 2026.. الزمالك في الكونفدرالية وقمة كأس السلة ولقاء مصري بالعراق

يواصل الزمالك مشواره القاري ومواجهات قوية في كأس مصر لكرة السلة وفرصة للتأهل للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاما ضمن أبرز مباريات اليوم.

FilGoal.com يستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الجمعة 17 أبريل والقنوات الناقلة والمعلقين.

الكونفدرالية

يستضيف الزمالك فريق شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساءً على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق التونسي عصام الشوالي.

كأس مصر لكرة السلة

في الخامسة مساءً تبدأ أولى مباريات نصف نهائي كأس مصر بين الاتصالات والاتحاد السكندري في الخامسة مساء.

بينما يواجه الزمالك نظيره الأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك على صالة حسن مصطفى.

دوري أبطال آسيا النخبة

تستكمل مباريات ربع النهائي بلقاء أهلي جدة السعودي حامل اللقب مع جوهور دار التعظيم الماليزي وتبدأ المباراة في الخامسة إلا الربع وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي الثامنة مساءً يلتقي اتحاد جدة مع ماشيدا الياباني في ثالث المباريات لتلك المرحلة وتذاع عبر بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

تبدأ الجولة 33 مبكرا بلقاء ساسولو مع كومو في السادسة والنصف مساءً.

فيما يلاقي إنتر على ملعبه سان سيرو فريق كالياري في التاسعة إلا الربع مساءً.

وتذاع المباراتين عبر قنوات شاشا الرياضية وستارز بلاي سبورتس.

الدرجة الأولى الإنجليزية

يحل كوفنتري سيتي ضيفا على بلاكبيرن في الجولة 43 من المسابقة وفوز الأول يعني تأهله الرسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ موسم 2000-01.

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6 بتعليق أحمد عبده.

دوري نجوم العراق

في مواجهة مصرية تبدأ في السادسة والنصف يلتقي الكرمة الذي يلعب له أحمد عبد القادر مع الشرطة الذي يقوده مؤمن سليمان فنيا.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساءً وتذاع عبر القنوات الرياضية العراقية.

دوري المحترفين لكرة اليد

يلتقي الزمالك مع الشمس في الجولة 13 وقبل الأخيرة، فيما يستضيف الأهلي فريق البنك الأهلي لحساب نفس الجولة.

وتذاع المباراتين عبر قنوات سبورت علما بأن الأهلي حسم اللقب من الجولة الماضية.