رئيس الاتحاد السكندري يكشف موعد صرف المكافآت للاعبي الفريق

أعلن محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري صرف مستحقات للاعبي الفريق حال الفوز على حرس الحدود في الدوري المصري.

ويستعد الاتحاد للقاء حرس الحدود على استاد برج العرب يوم الأحد المقبل لحساب الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط.

وقال رئيس نادي الاتحاد السكندري عبر أون سبورت: "طلب أفشة بصرف مكافأة الفوز على زد عقب اللقاء؟ عقب الفوز على زد أخبرت اللاعبين بأننا سنصرف المكافآت في حال الفوز على حرس الحدود في المباراة المقبلة".

وأوضح "لأنها مباراة مهمة بـ 6 نقاط لأننا نسبقه في الترتيب وإذا انتصرنا سنبتعد عن مراكز الهبوط".

وسجل محمد مجدي "أفشة" هدف فوز الاتحاد على زد في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1 من الجولة الرابعة لمرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وشهدت المباراة الظهور الأول لميلود حمدي المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 26 نقطة في لمركز الثامن بجدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط.

فيما توقف رصيد نادي زد عند النقطة 33 في المركز الثالث بالمجموعة ذاتها.