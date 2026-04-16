دوري المؤتمر - تأهل تاريخي لـ ستراسبورج وكريستال بالاس ورايو فايكانو إلى نصف النهائي

الخميس، 16 أبريل 2026 - 23:43

كتب : FilGoal

اكتسح ستراسبورج الفرنسي ضيفه ماينز الألماني برباعية نظيفة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وعوّض ستراسبورج خسارته ذهابا بهدفين نظيفين، ليتمكن من العبور لنصف النهائي.

سجل رباعية ستراسبورج سباستيان ناناسي في الدقيقة 26، وعبدول واتارا في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين ليعادل نتيجة الذهاب.

وفي الشوط الثاني، أضاف خوليو إنسيسو الهدف الثالث في الدقيقة 69، فيما سجل إيمانويل إيميجا الهدف الرابع في الدقيقة 74. كما أهدر إيميجا ركلة جزاء.

وحقق ستراسبورج الفوز ذهابا وإيابا للمرة الأولى في تاريخه أوروبيا، في ظهوره الثالث.

وبات ستراسبورج ثاني فريق فرنسي، بعد مارسيليا، يصل إلى الدور نصف النهائي من دوري المؤتمر.

كما أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها لنصف نهائي بطولة أوروبية.

وبتلك النتيجة تأهل ستراسبورج إلى نصف النهائي لمواجهة رايو فايكانو الإسباني الذي تجاوز آيك أثينا اليوناني.

وتأهل رايو فايكانو إلى الدور نصف النهائي رغم خسارته إيابا في اليونان بنتيجة 3-1.

ولكن الفريق الإسباني أحبط محاولة ريمونتادا آيك أثينا بعدما فاز ذهابا بثلاثية نظيفة.

وتقدم آيك أثينا بثلاثية نظيفة، ولكن إيسي بالازون لاعب رايو فايكانو نجح في تسجيل هدف التأهل لفريقه في الدقيقة 60 ليقلص الفارق لهدفين.

ورغم الخروج، إلا أن آيك أثينا أنهى سلسلة من 16 مباراة دون فوز ضد الفرق الإسبانية (5 تعادلات، و11 خسارة).

وتعد تلك المرة الأولى التي يفوز فيها آيك أثينا أمام فريق إسباني من الفوز أمام أتلتيك كلوب في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1988 - 1989.

وتأهل رايو فاليكانو إلى نصف نهائي بطولة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

وفي المباراة الأخيرة خسر كريستال بالاس أمام فيورنتينا بهدفين لهدف، في مواجهة الإياب في فلورنسا.

ولكن لم يكف الفوز اليوم فريق فيورنتينا لتعويض خسارته ذهابا في إنجلترا بثلاثية نظيفة.

وبدأ كريستال بالاس بالتسجيل لينهي على آمال فيورنتينا مبكرا عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة 17.

كريستال بالاس في ظهوره الأوروبي الأول عبر التاريخ، نجح في مواصلة تحقيق إنجازه بوصوله إلى نصف النهائي.

ويلتقي كريستال بالاس أمام شاختار الأوكراني في نصف النهائي.

وكان شاختار بقيادة أردا توران، أول المتأهلين إلى نصف النهائي بعد تجاوز ألكمار الهولندي 5-2 في مجموع المباراتين.

وتقام مباريات ذهاب نصف النهائي يوم الخميس 30 إبريل، فيما يقام الإياب يوم الخميس التالي 7 مايو.

ويقام نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم 27 مايو على ملعب ريد بل أرينا في لايبزيج.

