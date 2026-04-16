الدوري الأوروبي - براجا يقصي بيتيس برباعية.. ونصف نهائي إنجليزي بين فيلا ونوتنجهام

تأهل سبورتنج براجا إلى الدور نصف نهائي من الدوري الأوروبي بالتغلب على ريال بيتيس بنتيجة 4-2 في مباراة الإياب للدور ربع النهائي.

وتعادل الفريقان ذهابا بهدف لكل فريق، لتصبح النتيجة الإجمالية 5-3 لبراجا.

وسجل رباعية براجا كل من: باو فيكتور، وفيتور كارفاليو، وريكاردو هورتا، وجان بابتيست جوربي، فيما سجل هدفا ريال بيتيس أنتوني، وعبد الصمد الزلزولي.

ويواجه براجا نظيره فرايبورج في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

سجل أنتوني أولا لصالح ريال بيتيس بعد مرور 13 دقيقة من انطلاق المباراة. وعزز عبد الصمد الزلزولي من تقدم بيتيس بالهدف الثاني في الدقيقة 26.

وعاد الزلزولي ليسجل هدفا جديدا بعد مرور 31 دقيقة لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف لوجود تسلل.

وقلص باو فيكتور الفارق لبراجا في الدقيقة 38 صناعة فيكتور جوميز. وبعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق عادل فيتور كارفاليو النتيجة سريعا.

وحصل الفريق البرتغالي على ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد عرقلة المغربي سفيان إمرابط لريكاردو هورتا سجلها في شباك بيتيس وتقدم لفريقه في نتيجة المباراة.

⚽️🔥 من علامة الجزاء! سبورتينغ براغا يضيف الهدف الثالث في شباك ريال بيتيس 🎯 هل حُسمت المواجهة؟ 👀#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/0VdmojkjVR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2026

واختتم جان بابتيست جوربي رباعية براجا في الدقيقة 74 بتسديدة صاروخية لامست مدافع بيتيس لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وأصبح براجا أول فريق برتغالي يحقق انتصارا بأربعة أهداف على ملاعب الأندية الإسبانية مرتين أمام إشبيلية في تصفيات دوري أبطال أوروبا 2010 بنتيجة 4-3، وأمام ريال بيتيس بنتيجة 4-2.

وفي سياق متصل حقق أستون فيلا انتصارا كبيرا أمام بولونيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وكرر فيلا انتصاره مجددا بعدما فاز في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصل إجمالي المباراتين إلى 7-1.

وسجل رباعية أستون فيلا كل من: أولي واتكينز، وإميليانو بوينديا، ومورجان روجرز، وإزري كونسا.

وسيواجه أستون فيلا نظيره نوتنجهام فورست في الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

افتتح أولى واتكينز أهداف الفيلانز بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق المباراة.

ومنح الحكم ركلة جزاء لصالح أستون فيلا أهدرها مورجان روجرز بعدما تصدى لها حارس بولونيا في الدقيقة 25.

وسجل إميليانو بوينديا ثاني أهداف أستون فيلا بعد إهدار ركلة الجزاء بدقيقة واحدة.

وأضاف مورجان روجرز الهدف الثالث قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول من المباراة. واختتم كونسا رباعية أستون فيلا في الدقيقة 89.

إزري كونسا ينهي سلسلة أهداف أستون فيلا في شباك بولونيا ⚽️ عرض هجومي قوي حتى النهاية! 👀#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/gqowJtXBXC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2026

ليضرب موعدا مع نوتنجهام فورست في لقاء إنجليزي بنكهة أوروبية.

وتأهل نوتنجهام فورست بعدما حقق الفوز بهدف مقابل لا شيء أمام بورتو ليتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتعادل الفريقان ذهابا بهدف مقابل هدف ليتأهل نوتنجهام فورست بإجمالي 2-1.

وسجل هدف نوتنجهام فورست الوحيد مورجان جيبس وايت في الدقيقة 12.

ودعّم لاعبو نوتنجهام فورست زميلهم إليوت أندرسون لاعب الفريق بعد التأهل إلى نصف النهائي، وذلك عقب وفاة والدته وغيابه عن اللقاء.

More than just a win ❤️ Nottingham Forest players pay tribute to Elliot Anderson after reaching the semi-finals following the passing of his mother 👏 pic.twitter.com/9kwIiflko0 — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 16, 2026

ليتأهل نوتنجهام لنصف نهائي الدوري الأوروبي ويواجه أستون فيلا في مباراة إنجليزية بطابع أوروبي.

ولأول مرة تقام مباراة نصف نهائي بين فريقين من إنجلترا في مسابقة أوروبية منذ 2008-2009.