الدوري الأوروبي - براجا يقصي بيتيس برباعية.. ونصف نهائي إنجليزي بين فيلا ونوتنجهام

الخميس، 16 أبريل 2026 - 23:27

كتب : عبد الرحمن شريف

سبورتينج براجا

تأهل سبورتنج براجا إلى الدور نصف نهائي من الدوري الأوروبي بالتغلب على ريال بيتيس بنتيجة 4-2 في مباراة الإياب للدور ربع النهائي.

وتعادل الفريقان ذهابا بهدف لكل فريق، لتصبح النتيجة الإجمالية 5-3 لبراجا.

وسجل رباعية براجا كل من: باو فيكتور، وفيتور كارفاليو، وريكاردو هورتا، وجان بابتيست جوربي، فيما سجل هدفا ريال بيتيس أنتوني، وعبد الصمد الزلزولي.

ويواجه براجا نظيره فرايبورج في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

سجل أنتوني أولا لصالح ريال بيتيس بعد مرور 13 دقيقة من انطلاق المباراة. وعزز عبد الصمد الزلزولي من تقدم بيتيس بالهدف الثاني في الدقيقة 26.

وعاد الزلزولي ليسجل هدفا جديدا بعد مرور 31 دقيقة لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف لوجود تسلل.

وقلص باو فيكتور الفارق لبراجا في الدقيقة 38 صناعة فيكتور جوميز. وبعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق عادل فيتور كارفاليو النتيجة سريعا.

وحصل الفريق البرتغالي على ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد عرقلة المغربي سفيان إمرابط لريكاردو هورتا سجلها في شباك بيتيس وتقدم لفريقه في نتيجة المباراة.

واختتم جان بابتيست جوربي رباعية براجا في الدقيقة 74 بتسديدة صاروخية لامست مدافع بيتيس لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وأصبح براجا أول فريق برتغالي يحقق انتصارا بأربعة أهداف على ملاعب الأندية الإسبانية مرتين أمام إشبيلية في تصفيات دوري أبطال أوروبا 2010 بنتيجة 4-3، وأمام ريال بيتيس بنتيجة 4-2.

وفي سياق متصل حقق أستون فيلا انتصارا كبيرا أمام بولونيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وكرر فيلا انتصاره مجددا بعدما فاز في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصل إجمالي المباراتين إلى 7-1.

وسجل رباعية أستون فيلا كل من: أولي واتكينز، وإميليانو بوينديا، ومورجان روجرز، وإزري كونسا.

وسيواجه أستون فيلا نظيره نوتنجهام فورست في الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

افتتح أولى واتكينز أهداف الفيلانز بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق المباراة.

ومنح الحكم ركلة جزاء لصالح أستون فيلا أهدرها مورجان روجرز بعدما تصدى لها حارس بولونيا في الدقيقة 25.

وسجل إميليانو بوينديا ثاني أهداف أستون فيلا بعد إهدار ركلة الجزاء بدقيقة واحدة.

وأضاف مورجان روجرز الهدف الثالث قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول من المباراة. واختتم كونسا رباعية أستون فيلا في الدقيقة 89.

ليضرب موعدا مع نوتنجهام فورست في لقاء إنجليزي بنكهة أوروبية.

وتأهل نوتنجهام فورست بعدما حقق الفوز بهدف مقابل لا شيء أمام بورتو ليتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتعادل الفريقان ذهابا بهدف مقابل هدف ليتأهل نوتنجهام فورست بإجمالي 2-1.

وسجل هدف نوتنجهام فورست الوحيد مورجان جيبس وايت في الدقيقة 12.

ودعّم لاعبو نوتنجهام فورست زميلهم إليوت أندرسون لاعب الفريق بعد التأهل إلى نصف النهائي، وذلك عقب وفاة والدته وغيابه عن اللقاء.

ليتأهل نوتنجهام لنصف نهائي الدوري الأوروبي ويواجه أستون فيلا في مباراة إنجليزية بطابع أوروبي.

ولأول مرة تقام مباراة نصف نهائي بين فريقين من إنجلترا في مسابقة أوروبية منذ 2008-2009.

