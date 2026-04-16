الأول منذ 6 سنوات.. أردا توران يقود شاختار إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

الخميس، 16 أبريل 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

شاختار دونيتسك - أردا توران

تأهل شاختار دونيتسك الأوكراني إلى نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على حساب ألكمار الهولندي.

وتعادل شاختار إيابا في هولندا بهدفين لكل فريق، بعدما حقق الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة.

ونجح أردا توران مدرب شاختار، في قيادة فريقه لنصف النهائي في أول مواسمه على رأس الجهاز الفني لبطل أوكرانيا.

أخبار متعلقة:
أردا توران مدربا لـ شاختار الأوكراني بقيادة أردا توران.. أيوب سبور يتأهل للدوري التركي لأول مرة في تاريخه في فيديو مدته 15 دقيقة.. أردا توران يعلن اعتزاله كرة القدم الدوري الأوروبي.. أستون فيلا وفرايبورج يقتربان من نصف النهائي.. وتعادل مثير بين بورتو ونوتنجهام بحثا عن إنجاز لم يتحقق.. فايكانو يقترب خطوة من نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الحلم يقترب.. كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر بثلاثية أمام فيورنتينا

وقاد توران فريقه للتأهل إلى نهائي بطولة أوروبية للمرة الأولى منذ تأهل شاختار إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2019 - 2020.

توران الذي يخوض أول تجربة تدريبية خارج تركيا، يمتد تعاقده مع شاختار حتى صيف 2027.

Image

وقاد أردا توران فريق أيوب سبور التركي لمدة موسمين، ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى الدوري التركي "سوبر ليج" للمرة الأولى في تاريخه.

وفي أول مواسمه بالدوري التركي نجح الفريق في الحصول على المركز السادس.

وينتظر شاختار الفائز من كريستال بالاس أمام فيورنتينا في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

وحقق كريستال بالاس الفوز ذهابا في إنجلترا بثلاثية نظيفة.

دوري المؤتمر أردا توران شاختار دونيتسك
نرشح لكم
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري بديل محتمل لـ صلاح.. ليفربول يضغط بقوة لضم لاعب سان جيرمان سكاي تكشف قرار من إدارة ميلان بسبب خطر عدم التأهل لأبطال أوروبا ESPN: أوباميانج استبعد من مباراة لو هافر بسبب إفراغ طفاية الحريق سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا
أخر الأخبار
"سنلتزم بما سيقضي به اتحاد الكرة".. بيان من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية 35 دقيقة | الدوري المصري
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل ساعة | الكرة الأوروبية
لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم ساعة | الكرة الأوروبية
هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية ساعة | الدوري الإسباني
الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال 2 ساعة | الدوري المصري
قبل مباراتين على نهاية الموسم.. باتريس بوميل يرحل عن تدريب الترجي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/527411/الأول-منذ-6-سنوات-أردا-توران-يقود-شاختار-إلى-نصف-نهائي-دوري-المؤتمر-الأوروبي