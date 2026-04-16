الأول منذ 6 سنوات.. أردا توران يقود شاختار إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تأهل شاختار دونيتسك الأوكراني إلى نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على حساب ألكمار الهولندي.

وتعادل شاختار إيابا في هولندا بهدفين لكل فريق، بعدما حقق الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة.

ونجح أردا توران مدرب شاختار، في قيادة فريقه لنصف النهائي في أول مواسمه على رأس الجهاز الفني لبطل أوكرانيا.

وقاد توران فريقه للتأهل إلى نهائي بطولة أوروبية للمرة الأولى منذ تأهل شاختار إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2019 - 2020.

توران الذي يخوض أول تجربة تدريبية خارج تركيا، يمتد تعاقده مع شاختار حتى صيف 2027.

وقاد أردا توران فريق أيوب سبور التركي لمدة موسمين، ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى الدوري التركي "سوبر ليج" للمرة الأولى في تاريخه.

وفي أول مواسمه بالدوري التركي نجح الفريق في الحصول على المركز السادس.

وينتظر شاختار الفائز من كريستال بالاس أمام فيورنتينا في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

وحقق كريستال بالاس الفوز ذهابا في إنجلترا بثلاثية نظيفة.