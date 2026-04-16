جاب الله: انتظام كوكا في المران الجماعي.. وكريم فؤاد يواصل برنامجه التأهيلي

انتظم أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي فيما واصل كريم فؤاد برنامجه التأهيلي.

وعاد الفريق إلى استئناف تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري.

وقال جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع النادي: "أحمد نبيل انتظم في مران الأهلي بعدما تعافى من إجهاد عضلي في عضلات الحوض".

وأضاف "كريم فؤاد يواصل التأهيل ضمن برنامج العلاج الطبيعي الخاص به، تمهيدا لعودته الى التدريبات الجماعية".

وأتم "فؤاد يؤدي فقرات التأهيل بالمرحلة الأخيرة ويخضع لقياسات بدنية مستمرة قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية".

وتعرض كريم فؤاد للإصابة على مستوى الركبة قبل عدة أسابيع وخضع لبرنامج علاج تحفظي دقيق.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري في الجولة الرابعة من مجموعة اللقب للدوري المصري.

وحصل الأهلي على راحة في الجولة الثالثة إذ تضم المجموعة 7 فرق ويخوض كل فريق 6 مباريات بحثا عن التتويج بلقب الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر وبفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز الثاني.