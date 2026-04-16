لأول مرة.. فرايبورج إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب سيلتا فيجو

الخميس، 16 أبريل 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

كرر فرايبورج فوزه أمام سيلتا فيجو الإسباني، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وفشل سيلتا فيجو في التأهل بعدما تعرض لهزيمة جديدة أمام فرايبورج بنتيجة 3-1.

وانتهت مباراة الذهاب بتحقيق فرايبورج الانتصار بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليصل إجمالي المباراتين لـ6-1.

وسجل ثلاثة فرايبورج كل من: يويتو سوزوكي "هدفين"، وإيجور ماتانوفيتش، فيما سجل هدف سيلتا فيجو الوحيد ويليوت سويدبرج.

وتأهل فرايبورج للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وسيواجه فرايبورج المتأهل من ريال بيتيس وسبورتنج براجا في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

انتظر فرايبورج حتى الدقيقة 30 ليسجل إيجور ماتانوفيتش الهدف الأول للفريق الألماني معقدا مهام سيلتا فيجو في التعويض، وبصناعة من ماكينجو جوردي.

وبعد مرور 9 دقائق عزز الياباني يويتو سوزوكي تقدم فرايبورج بالهدف الثاني وأنهى على آمال سيلتا فيجو بالعودة نهائيا.

وعاد الياباني من جديد ليسجل الهدف الثالث لفرايبورج والثاني له في المباراة عند الدقيقة 50.

وقلص ويليوت سويدبرج الفارق لسيلتا فيجو في الدقيقة الأخيرة.

