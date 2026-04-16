ركلات الترجيح لم تنصفه هذه المرة.. السد يودع دوري أبطال آسيا للنخبة أمام فيسيل كوبي

ودع السد القطري بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام فيسيل كوبي الياباني بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

تقدم رافا موخيكا لصالح السد في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، قبل أن يتعادل يويا أوساكو لفريقه الياباني في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تقدم السد مجددا عن طريق رافا موخيكا في الدقيقة 61، ثم أضاف زميله روبرتو فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 65.

ولكن نجح يوسوكي إدجوتشي في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 74.

وبينما تتجه المباراة إلى تأهل السد، نجح يوشينوري موتو في تسجيل هدف التعادل القاتل لصالح فيسيل كوبي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واستمرت النتيجة ذاتها خلال الوقت الإضافي.

ورجحت ركلات الترجيح كفة بطل اليابان بالفوز 5-4.

ولم تنصف ركلات الترجيح فريق السد مجددا بعدما نجح في إقصاء الهلال السعودي في دور الـ 16 بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، نفس نتيجة مواجهة اليوم.

وبات فيسيل كوبي الياباني أول المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتستأنف مباريات ربع النهائي غدا الجمعة، بمواجهتي أهلي جدة السعودي أمام جوهو دار التعظيم الماليزي، واتحاد جدة السعودي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.

فيما تختتم مباريات ربع النهائي يوم السبت بمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي أمام بوريرام يونايتد التايلاندي.

وتقام كافة المواجهات الإقصائية في دوري أبطال آسيا من مباراة واحدة في مدينة جدة بالسعودية.