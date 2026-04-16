كرة طائرة - سيدات الأهلي ينتصرن على مايو كاني في ثاني مباريات المجموعات

الخميس، 16 أبريل 2026 - 20:56

كتب : FilGoal

حققت سيدات الأهلي الانتصار الثاني في منافسات الجولة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية بالفوز على مايو كاني الكاميروني بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

ويستضيف الأهلي نهائيات البطولة الإفريقية في الفترة 11 وحتى 24 أبريل الجاري.

وبدأت سيدات الأهلي مشوارهن في المجموعة الأولى بالفوز على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0.

وفي مواجهة مايو كاني تفوق الأهلي بنتيجة 3-0 جاءت نتائجها كالتالي: 25-21 و25-18 و25-11.

ويلتقي الأهلي في الجولة الثالثة مع أوسي ديكارت الإيفواري في ختام مرحلة المجموعات.

وتضم قائمة الأهلي للبطولة كل من:

آية الشامي - ندى وليد - ميار خليفة - ملك علاء - حبيبة زعتر - زينة العلمي - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - لانا كونسيساو - آية خالد - دانا شوقي - دعاء محمد - ملك إسماعيل.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.

