خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر مباريات الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وتقام المباريات يومي السبت والأحد المقبل.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

السبت 18 أبريل

المقاولون العرب × طلائع الجيش: استاد المقاولون العرب 8:00

وادي دجلة × البنك الأهلي: استاد السلام 8:00

الأحد 19 أبريل

الجونة × الإسماعيلي: استاد خالد بشارة 5:00

حرس الحدود × الاتحاد السكندري: استاد الكلية الحربية 5:00

مودرن سبورت × زد: استاد القاهرة 8:00

كهرباء الإسماعيلية × غزل المحلة: استاد هيئة قناة السويس 8:00

ويحتل وادي دجلة صدارة المجموعة برصيد 35 نقطة بعد مرور 4 جولات.

فيما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 14 نقطة.

يذكر أن آخر 4 فرق في الترتيب تهبط إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

