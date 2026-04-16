خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري

الخميس، 16 أبريل 2026 - 19:58

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر مباريات الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وتقام المباريات يومي السبت والأحد المقبل.

السبت 18 أبريل

المقاولون العرب × طلائع الجيش: استاد المقاولون العرب 8:00

وادي دجلة × البنك الأهلي: استاد السلام 8:00

الأحد 19 أبريل

الجونة × الإسماعيلي: استاد خالد بشارة 5:00

حرس الحدود × الاتحاد السكندري: استاد الكلية الحربية 5:00

مودرن سبورت × زد: استاد القاهرة 8:00

كهرباء الإسماعيلية × غزل المحلة: استاد هيئة قناة السويس 8:00

ويحتل وادي دجلة صدارة المجموعة برصيد 35 نقطة بعد مرور 4 جولات.

فيما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 14 نقطة.

يذكر أن آخر 4 فرق في الترتيب تهبط إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

