خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري
الخميس، 16 أبريل 2026 - 19:58
كتب : FilGoal
أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر مباريات الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.
وتقام المباريات يومي السبت والأحد المقبل.
السبت 18 أبريل
المقاولون العرب × طلائع الجيش: استاد المقاولون العرب 8:00
وادي دجلة × البنك الأهلي: استاد السلام 8:00
الأحد 19 أبريل
الجونة × الإسماعيلي: استاد خالد بشارة 5:00
حرس الحدود × الاتحاد السكندري: استاد الكلية الحربية 5:00
مودرن سبورت × زد: استاد القاهرة 8:00
كهرباء الإسماعيلية × غزل المحلة: استاد هيئة قناة السويس 8:00
ويحتل وادي دجلة صدارة المجموعة برصيد 35 نقطة بعد مرور 4 جولات.
فيما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 14 نقطة.
يذكر أن آخر 4 فرق في الترتيب تهبط إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.
