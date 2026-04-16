تقرير: دونيس تفوق على الجميع ويقترب من تدريب السعودية في كأس العالم 2026

أصبح اليوناني جورجيوس دونيس الاسم الأقرب لتولي مهمة تدريب منتخب السعودية في كأس العالم 2026.

وأشارت بعض التقارير إلى أن الفرنسي هيرفي رينار لن يكون مدرب الصقور الخضر في المونديال المقبل.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية أن دونيس مدرب الخليج سيصبح المدير الفني القادم للسعودية في كأس العالم 2026.

وحصل اليوناني على أعلى تقييم بين 3 مدربين فاضل بينهم الاتحاد السعودي لخلافة رينارد.

وسبق أن درب دونيس أندية الهلال والفتح والوحدة بالإضافة للخليج.

وتوج مع الهلال بلقب كأس الملك وكأس الأمير والسوبر السعودي في 2015.

وخلال مشواره مع الأندية السعودية خاض 218 مباراة فاز في 95 منها.

ويحتل الخليج المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة هذا الموسم تحت قيادة دونيس.

ويواجه رينارد انتقادات حادة من الشارع الرياضي السعودي، رفم إعلان اتحاد الكرة تمسكه ببقاء المدرب لفرنسي حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وتعرض المنتخب السعودي لهزيمتين وديتين خلال توقف مارس الدولي، الأولى على يد مصر برباعية نظيفة في جدة، والثانية أمام صربيا في بلجراد بنتيجة 2-1، وسط انتقادات كثيرة لرينار.

يذكر أن رينارد هو أول مدرب في التاريخ يقود السعودية للتأهل إلى نسختين من كأس العالم.

وقاد رينارد السعودية للتأهل لكأس العالم 2022 وتحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين التي توجت باللقب بعد ذلك.

كما قاد رينارد الأخضر السعودي للتأهل لكأس العالم 2026 عقب تصدر المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.

ويتواجد المنتخب السعودي في مجموعة تضم أوروجواي وإسبانيا وكاب فيردي.