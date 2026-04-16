جوليانو سيميوني: لدي حماس الطفل في خوض نهائي كأس ملك إسبانيا والتتويج به

الخميس، 16 أبريل 2026 - 17:57

كتب : FilGoal

أعلن جوليانو سيميوني جناح أتلتيكو مدريد جاهزية فريقه لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد.

وسيخوض أتلتيكو مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل أمام ريال سوسيداد على ملعب لا كارتوخا.

وقال جوليانو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" عن نهائي كأس ملك إسبانيا: "لدي حماس ذلك الطفل الذي ارتدى قميص أتلتيكو مدريد لأول مرة، بحافز كبير ورغبة في لعب نهائي مع فريق أحلامه".

رافينيا: مباراة أتلتيكو مدريد سرقت منا.. ونحن بحاجة لثلاثة أضعاف مجهودنا لنفوز رئيس أتلتيكو مدريد: من الغباء الحديث عن العشب قبل مباراة برشلونة يويفا يرفض احتجاج برشلونة على الأخطاء التحكيمية في مواجهة أتلتيكو مدريد سبورت تكشف موقف بيرنال من مواجهة أتلتيكو مدريد

وواصل "كمشجع، تكون دائما متوترا وتريد الأفضل، الآن علينا أن نتدرب جيدا، ونحسن التحضير للمباراة، ونكون في أفضل جاهزية".

وأردف "النهائيات دائمًا صعبة، ولا يوجد مرشح مفضل، خاصة في نهائي كأس الملك، علينا التركيز على أنفسنا ومحاولة إلحاق أكبر ضرر ممكن بالمنافس".

وشدد "ريال سوسيداد فريق كبير جدا، واستحق الوصول إلى النهائي، لديهم لاعبون قادرون على صنع الفارق، وسيجعلون الأمور صعبة علينا".

وعن أنطوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد قال: "هو أسطورة في أتلتيكو مدريد، لا يحتاج لإثبات أي شيء، إنه لاعب مذهل وعلى أعلى مستوى، نحن سعداء بوجوده معنا، وهو قائد كبير داخل الملعب".

واختتم حديثه بتأثير خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد على الفريق وقال: "كان له تأثير جيد جدا في الفترة الأخيرة، هذا يعكس قوة الفريق والمنافسة الداخلية الصحية، وهو ما يساعدنا على التطور".

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل، على الرغم من هزيمته في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

لينتهي مجموع المباراتين بنتيجة 4-3 لصالح أتلتيكو مدريد.

وسجل أتلتيكو مدريد أخر تتويج له بكأس ملك إسبانيا في موسم 2012-2013، ويمتلك 10 بطولات سابقة.

وتأهل ريال سوسيداد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعدما حقق الانتصار ذهابا وإيابا على أتلتيك بلباو بهدف مقابل لا شيء في كل مباراة ليصل مجموع المباراتين لـ2-0.

ويعود أخر تتويج لسوسيداد في كأس ملك إسبانيا لعام 2019-2020 ويمتلك 3 ألقاب لكأس ملك إسبانيا.

كلاكيت تاني مرة.. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد بعد التأهل الأوروبي.. مارك بوبيل: نفكر فقط في نهائي كأس ملك إسبانيا سكاي: تشيلسي يقترب من تجديد عقد كايسيدو فوت ميركاتو: إنتر يحلم بالتعاقد مع سيميوني رغم صدارة الدوري تقرير: تأجيل مفاوضات فلاهوفيتش يفتح باب انتقاله إلى ميلان ذا أثليتك: رحيل أربيلوا الأقرب بنهاية الموسم.. وثلاثي على طاولة ريال مدريد رغم الإصابة أمام ليفربول.. ثنائي سان جيرمان جاهز لمباراة ليون روديجر بعد طرد كامافينجا: من الأفضل ألا أتحدث
خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري 28 دقيقة | الدوري المصري
بابي جاي: الميداليات معنا في المنزل.. والعالم شاهد على أننا أبطال إفريقيا 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
منتخب الناشئين يفوز على جينيس بثلاثية وديا استعدادا لكأس الأمم 33 دقيقة | منتخب مصر
خدمة في الجول - الإرشادات والبوابات.. موعد دخول الجماهير لمباراة الزمالك وبلوزداد 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: دونيس تفوق على الجميع ويقترب من تدريب السعودية في كأس العالم 2026 42 دقيقة | سعودي في الجول
كلاكيت تاني مرة.. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
سامية آدم لـ في الجول: لست مجرد محترفة.. وأميل بصدق لتشجيع الأهلي ساعة | رياضة نسائية
بعد التأهل الأوروبي.. مارك بوبيل: نفكر فقط في نهائي كأس ملك إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
