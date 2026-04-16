جوليانو سيميوني: لدي حماس الطفل في خوض نهائي كأس ملك إسبانيا والتتويج به

أعلن جوليانو سيميوني جناح أتلتيكو مدريد جاهزية فريقه لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد.

وسيخوض أتلتيكو مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل أمام ريال سوسيداد على ملعب لا كارتوخا.

وقال جوليانو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" عن نهائي كأس ملك إسبانيا: "لدي حماس ذلك الطفل الذي ارتدى قميص أتلتيكو مدريد لأول مرة، بحافز كبير ورغبة في لعب نهائي مع فريق أحلامه".

وواصل "كمشجع، تكون دائما متوترا وتريد الأفضل، الآن علينا أن نتدرب جيدا، ونحسن التحضير للمباراة، ونكون في أفضل جاهزية".

وأردف "النهائيات دائمًا صعبة، ولا يوجد مرشح مفضل، خاصة في نهائي كأس الملك، علينا التركيز على أنفسنا ومحاولة إلحاق أكبر ضرر ممكن بالمنافس".

وشدد "ريال سوسيداد فريق كبير جدا، واستحق الوصول إلى النهائي، لديهم لاعبون قادرون على صنع الفارق، وسيجعلون الأمور صعبة علينا".

وعن أنطوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد قال: "هو أسطورة في أتلتيكو مدريد، لا يحتاج لإثبات أي شيء، إنه لاعب مذهل وعلى أعلى مستوى، نحن سعداء بوجوده معنا، وهو قائد كبير داخل الملعب".

واختتم حديثه بتأثير خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد على الفريق وقال: "كان له تأثير جيد جدا في الفترة الأخيرة، هذا يعكس قوة الفريق والمنافسة الداخلية الصحية، وهو ما يساعدنا على التطور".

وحسم أتلتيكو مدريد تأهله بأفضلية الانتصار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل، على الرغم من هزيمته في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

لينتهي مجموع المباراتين بنتيجة 4-3 لصالح أتلتيكو مدريد.

وسجل أتلتيكو مدريد أخر تتويج له بكأس ملك إسبانيا في موسم 2012-2013، ويمتلك 10 بطولات سابقة.

وتأهل ريال سوسيداد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعدما حقق الانتصار ذهابا وإيابا على أتلتيك بلباو بهدف مقابل لا شيء في كل مباراة ليصل مجموع المباراتين لـ2-0.

ويعود أخر تتويج لسوسيداد في كأس ملك إسبانيا لعام 2019-2020 ويمتلك 3 ألقاب لكأس ملك إسبانيا.