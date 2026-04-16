ميسي يشتري ناديا في كتالونيا

الخميس، 16 أبريل 2026 - 17:32

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الكرة الذهبية

أكمل الأسطورة ليونيل ميسي عملية شراء نادي كورنيا الإسباني وذلك بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي يوم الخميس.

وأفاد النادي في البيان: "يعلن نادي كورنيا أن ليو ميسي قد أتم رسميا عملية الاستحواذ على النادي، ليصبح المالك الجديد".

نادي كورنيا يلعب في الدرجة الرابعة الإسبانية ومرشح للتأهل إلى الدرجة الثالثة.

أخبار متعلقة:
وأضاف البيان "تعزز هذه الخطوة الروابط الوثيقة التي تجمع ميسي بمدينة برشلونة، كما تعكس التزامه بتطوير الرياضة والمواهب المحلية في كتالونيا".

وتابع البيان "هذا الارتباط ترسّخ خلال سنوات مشوار ميسي مع نادي برشلونة ولا يزال مستمرًا حتى اليوم".

وتأسس نادي كورنيا عام 1951، ويُعد من الأندية ذات التاريخ العريق في كرة القدم الكتالونية، وكذلك على المستوى الوطني.

على مدار تاريخه، تميّز النادي بأكاديميته القوية للشباب وقدرته على المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم شبه الاحترافية في إسبانيا، ليصبح مرجعًا في تطوير المواهب الشابة.

وقد تخرّج من صفوفه عدد من اللاعبين الذين وصلوا إلى أعلى مستويات كرة القدم محليًا ودوليًا، من بينهم حارس مرمى إسبانيا وأرسنال ديفيد رايا، وجوردي ألبا، زميل ميسي السابق في برشلونة وإنتر ميامي، وجيرارد مارتين، أحد أبرز لاعبي برشلونة مؤخرًا، وخافي بوادو، قائد إسبانيول ولاعب المنتخب الإسباني، والدولي السنغالي كيتا بالدي.

ويمثل وصول ليونيل ميسي بداية فصل جديد في تاريخ النادي، يهدف إلى دفع عجلة النمو الرياضي والمؤسسي، وتعزيز أسسه، ومواصلة الاستثمار في المواهب.

ويستند هذا المشروع إلى رؤية طويلة المدى وخطة استراتيجية تجمع بين الطموح والاستدامة والارتباط القوي بالجذور المحلية، وفقا لبيان النادي.

وينضم ميسي قائد الأرجنتين وإنتر ميامي إلى الاتجاه الحالي للعديد من لاعبي كرة القدم الذين يستثمرون في ملكية الأندية.

مثل كريستيانو رونالدو الذي اشترى حصة في نادي ألميريا الإسباني، وتيبو كورتوا الذي استثمر في لو مان الفرنسي، وكيليان مبابي مع نادي كان الفرنسي، وغيرهم.

ليونيل ميسي كورنيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527390/ميسي-يشتري-ناديا-في-كتالونيا