فوت ميركاتو: إنتر يحلم بالتعاقد مع سيميوني رغم صدارة الدوري

الخميس، 16 أبريل 2026 - 16:46

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يبحث نادي إنتر التعاقد مع دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الحالي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك رغم النتائج الجيدة التي يحققها الفريق تحت قيادة كريستيان كيفو، حيث يتصدر الدوري الإيطالي بفارق مريح.

وكشف موقع فوت ميركاتو أن إنتر يدرس إمكانية التعاقد مع دييجو سيميوني لتولي القيادة الفنية بداية من الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة إنتر لا تزال تملك بعض الشكوك بشأن قدرة كيفو على الاستمرار على المدى الطويل.

خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويعد سيميوني الهدف الأول لإدارة النادي، في حال قررت إجراء تغيير على مستوى الجهاز الفني.

ويمتلك المدرب الأرجنتيني تاريخا مميزا مع أتلتيكو مدريد، حيث يقوده منذ سنوات وحقق معه عدة ألقاب.

كما سبق لسيميوني اللعب بقميص إنتر، ما يعزز من ارتباطه بالنادي.

ولا يزال مستقبل المدرب مع أتلتيكو مدريد غير محسوم، رغم وجود اتفاق مبدئي على استمراره، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات رحيله في الفترة المقبلة.

وحسم أتلتيكو مدريد بقيادة سميوني في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء برشلونة.

