كومباني يعلق على إيقافه أمام سان جيرمان.. ومدير بايرن: لن يقلل فرحتنا بالتأهل

يرى فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها أمام ريال مدريد والتي ستؤدي إلى إيقافه ضد باريس سان جيرمان، لم تكن مستحقة.

وتفوق البافاري بنتيجة 6-4 على ريال مدريد بعدما فاز ذهابا 2-1 وإيابا 4-3، ووصل للمربع الذهبي لملاقاة حامل اللقب.

وقال كومباني في تصريحات للصحفيين: "أحاول دائماً الحفاظ على هدوئي على الخط. لكن من الطبيعي أن أتحدث عندما يكون لاعبي جوسيب ستانيشيتش على الأرض".

وأضاف "لقد تفاجأت من إشهار بطاقة صفراء لي بسبب ذلك".

فيما قال ماكس إيبرل مدير بايرن "لقد دخلوا غرفة الملابس وقالوا إنه لا يوجد أي لاعب موقوف، والآن المدرب موقوف".

وأضاف "لا أعلم ما سيحدث في باريس بعد أسبوعين. لكن كومباني سيجد حلا".

وأتم "نعم الأمر مزعج، لكنه لا يقلل من فرحتنا بالتأهل، أنا سعيد للغاية بالعبور لنصف النهائي".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يلتقي أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.