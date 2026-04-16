مؤتمر عمر جابر: علينا الحذر لأن بلوزداد سبق أن فاز على الزمالك في القاهرة

الخميس، 16 أبريل 2026 - 16:12

كتب : إبراهيم رمضان

شدد عمر جابر قائد الزمالك على أهمية لقاء شباب بلوزداد غدا في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الفريق يستعد بجدية وننتظر دعم جماهيرنا في مباراة الغد، ونتطلع لتحقيق الفوز في اللقاء وحسم التأهل وإسعاد الجماهير".

وشدد قائد الزمالك:" فريق شباب بلوزداد منافس محترم وسبق وفاز على الزمالك بالقاهرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكننا سنخوض لقاء الغد بهدف الفوز فقط وحسم التأهل".

وواصل:" اللاعبون يتحدثون معًا باستمرار بشأن أهمية المباراة، ونجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، ولكن مباراة العودة لها حسابات آخرى، وهدفنا تحقيق المكسب في لقاء الغد".

وأكمل عمر جابر:"معتمد جمال زملكاوي مخلص، ووجوده مع الفريق أثر بشكل كبير وهناك فوارق فنية ظهرت على أداء الزمالك ونركز على الجوانب الفنية التي يعمل عليها المدير الفني مع الفريق، كما أن الأجهزة الفنية السابقة لعبت دورا مهما مع الفريق".

وأتم تصريحاته "تركيزنا على تحقيق بطولتي كأس الكونفدرالية والدوري لإسعاد جماهير نادي الزمالك".

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

