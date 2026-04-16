تقرير: تأجيل مفاوضات فلاهوفيتش يفتح باب انتقاله إلى ميلان

الخميس، 16 أبريل 2026 - 15:26

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

يراقب ميلان موقف دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن يوفنتوس قرر تأجيل مفاوضات تجديد عقد دوشان فلاهوفيتش حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن إدارة يوفنتوس لن تفتح باب التفاوض مع اللاعب قبل نهاية الموسم، في ظل توقف المحادثات خلال الفترة الحالية.

في المقابل، عاد ميلان للاهتمام بضم المهاجم الصربي، مستفيدا من تعثر المفاوضات مع يوفنتوس.

ويأتي ذلك رغم اقتراب عقد اللاعب من نهايته، مع اتجاه النادي لتقديم عرض براتب أقل من راتبه الحالي.

كما ساهمت الإصابة العضلية الأخيرة التي تعرض لها فلاهوفيتش في تأجيل الملف مؤقتا.

ويخطط ميلان لتعزيز موقفه المالي من خلال بيع كريستوفر نكونكو، الذي لم يقدم المستوى المتوقع منذ انضمامه للفريق.

وشارك نكونكو في 29 مباراة هذا الموسم وسجل 6 أهداف، ما يجعل رحيله خيارا مطروحا لتمويل صفقة فلاهوفيتش.

وخاض فلاهوفيتش 18 مباراة مع يوفنتوس في مختلف المسابقات وساهم في ثمانية أهداف.

إذ نجح فلاهوفيتش في تسجيل ستة أهداف وصنع هدفين.

