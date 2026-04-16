الأعلى للإعلام يعلن منع أسامة حسني من الظهور لمدة شهر.. وحفظ التحقيقات ضد مودرن

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراته الخاصة بنتائج التحقيقات الأخيرة.

وشهدت قرارات الأعلى للإعلام منع ظهور أسامة حسني مقدم قناة الأهلي على أي وسيلة إعلامية لمدة شهر من تاريخ إذاعة الحلقة.

ويأتي ذلك بعد مخالفة أسامة حسني للأكواد والمعايير الخاصة بالأعلى للإعلام يوم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والتي أقيمت يوم 7 أبريل الماضي.

وبذلك يغيب أسامة حسني عن الظهور الإعلامي حتى 7 مايو المقبل.

وأعلن الأعلى للإعلام قراراته الخاصة بنتائج التحقيقات الأخيرة كالآتي:

- إلزام قناة الأهلي بدفع 100 ألف جنيه لمخالفة الأكواد والمعايير ومنع ظهور أسامة حسني على جميع وسائل الإعلام لمدة شهر من تاريخ إذاعة الحلقة.

- حفظ التحقيقات ضد برنامج "مودرن سبورتس" المذاع عبر قناة مودرن في ضوء تعهد القناة بمراعاة التعليمات والضوابط الخاصة بتوقيتات البث.