مؤتمر معتمد جمال: نتيجة الذهاب خادعة.. والمران الختامي يحسم مصير بيزيرا

الخميس، 16 أبريل 2026 - 14:25

كتب : إبراهيم رمضان

معتمد جمال مدرب الزمالك خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة زيسكو

حذر معتمد جمال مدرب الزمالك لاعبيه من الاعتماد على الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، في مواجهة شباب بلوزداد المرتقبة.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي: "حذرنا اللاعبين من الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب، ونركز في مباراة الغد من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل للنهائي".

وأضاف "مباراة الغد ستكون أصعب على الزمالك لأن المنافس مطالب بتحقيق الفوز فقط، والنتيجة في لقاء الذهاب خادعة".

وكشف "جوان بيزيرا خضع لتدريبات علاجية وتأهيلية مكثفة مع الجهاز الطبي، وسيتم تحديد موقف اللاعب من التواجد في المباراة في ضوء مران اليوم".

وواصل "نحن الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في البطولات الإفريقية، وهذا يمنح الفريق دافعا. أشكر اتحاد الكرة على تنسيق مواعيد المباريات بسبب ارتباط الفريق ببطولة الكونفدرالية".

وشدد "حضور شيكابالا للقاء الغد أمر يسعدنا ويشرفنا لأنه من أساطير الزمالك".

وأتم تصريحاته "جمهور الزمالك يختلف عن أي جمهور ونعتمد عليه بشكل أساسي، ولاعبو الفريق يقدمون كل إمكانياتهم في حضور الجمهور"

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

