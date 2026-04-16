تحديد موعد نهائي كأس أمير قطر

الخميس، 16 أبريل 2026 - 13:43

كتب : حامد وجدي

أكرم توفيق - الشمال - الوكرة

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إقامة نهائي كأس أمير قطر في نسخته الرابعة والخمسين.

وكانت منافسات دور الـ16 قد أقيمت في وقت سابق من العام، وأسفرت عن تأهل 8 أندية إلى الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 مايو، وهي: السد، الدحيل، العربي، الريان، الغرافة، الوكرة، أم صلال، والشمال.

ويضم نادي الشمال بين صفوفه أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق.

"كان مجرد انفعال".. أكرم توفيق يقدم اعتذاره لنادي الشمال وجماهيره وكيله لـ في الجول: غير صحيح رغبة أكرم توفيق في العودة للدوري المصري بمشاركة أكرم توفيق وحمدي فتحي.. الشمال والوكرة يخسران أمام الدحيل والريان حمدي فتحي يغيب عن عودة الدوري القطري.. وأكرم توفيق على مقاعد البدلاء

ومن المقرر أن يقام النهائي على استاد خليفة الدولي، الذي يحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على افتتاحه.

وسيتم طرح تذاكر المباراة النهائية اعتبارا من 2 مايو عبر الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم، حيث تم تحديد أسعار التذاكر على النحو التالي:

الفئة الأولى 50 ريالا قطريا

الفئة الثانية 30 ريالا قطريا

الفئة الثالثة 10 ريالات قطرية

وتذاكر ذوي الإعاقة 10 ريالات قطرية.

ويعد استاد خليفة الدولي أحد أبرز الملاعب في قطر، بعدما استضاف العديد من الأحداث الكبرى، من بينها مباريات كأس العالم 2022

أكرم توفيق كأس أمير قطر
بابي جاي: الميداليات معنا في المنزل.. والعالم شاهد على أننا أبطال إفريقيا جيسوس: رونالدو غاضب؟ تقيأ بعد دخوله لغرفة الملابس الفوز الـ 15 تواليا.. كومان يعزز صدارة النصر بالانتصار على الاتفاق بثنائية جيديش وميتروفيتش.. الريان يتوج بلقب كأس نجوم قطر لأول مرة مانشيني: هزمنا أفضل فريق في آسيا.. وتنتظرنا مواجهة حاسمة بثلاثية في تراكتور الإيراني.. شباب الأهلي دبي الإماراتي إلى ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة مانشيني: مواجهة الهلال كانت صعبة للغاية.. ونسعى لاستعادة اللياقة البدنية قبل مواجهة فيسيل إقصاء الهلال ليس الفرحة الوحيدة.. السد يتوج بالدوري القطري بعد خسارة الشمال
لأول مرة.. فرايبورج إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب سيلتا فيجو 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأول منذ 6 سنوات.. أردا توران يقود شاختار إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاب الله: انتظام كوكا في المران الجماعي.. وكريم فؤاد يواصل برنامجه التأهيلي 32 دقيقة | الدوري المصري
ركلات الترجيح لم تنصفه هذه المرة.. السد يودع دوري أبطال آسيا للنخبة أمام فيسيل كوبي 49 دقيقة | آسيا
"عودة المنحوسة".. برشلونة ودوري أبطال أوروبا حب من طرف واحد 51 دقيقة | تقرير في الجول
كامل أبو علي: أرحب بقرار دمج أندية الشعبية مع الشركات للحفاظ عليها من الزوال 53 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - سيدات الأهلي ينتصرن على مايو كاني في ثاني مباريات المجموعات ساعة | رياضة نسائية
الزمالك يرد على ياكوفليف: أبلغنا اللاعب بموعد صرف راتبه.. وهذا سبب تعجله وسيتم تغريمه ساعة | رياضات أخرى
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
