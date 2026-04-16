تحديد موعد نهائي كأس أمير قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إقامة نهائي كأس أمير قطر في نسخته الرابعة والخمسين.

وكانت منافسات دور الـ16 قد أقيمت في وقت سابق من العام، وأسفرت عن تأهل 8 أندية إلى الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 مايو، وهي: السد، الدحيل، العربي، الريان، الغرافة، الوكرة، أم صلال، والشمال.

ويضم نادي الشمال بين صفوفه أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق.

ومن المقرر أن يقام النهائي على استاد خليفة الدولي، الذي يحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على افتتاحه.

وسيتم طرح تذاكر المباراة النهائية اعتبارا من 2 مايو عبر الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم، حيث تم تحديد أسعار التذاكر على النحو التالي:

الفئة الأولى 50 ريالا قطريا

الفئة الثانية 30 ريالا قطريا

الفئة الثالثة 10 ريالات قطرية

وتذاكر ذوي الإعاقة 10 ريالات قطرية.

ويعد استاد خليفة الدولي أحد أبرز الملاعب في قطر، بعدما استضاف العديد من الأحداث الكبرى، من بينها مباريات كأس العالم 2022