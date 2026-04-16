اسكواش - جوهر نبيل يكرم هانيا الحمامي بعد التتويج بلقب الجونة

الخميس، 16 أبريل 2026 - 13:10

كتب : FilGoal

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة - هانيا الحمامي

كرّم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، هانيا الحمامي لاعبة الاسكواش بعد تتويجها بلقب الجونة الدولية.

وحققت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة لقب بطولة الجونة للاسكواش بعد فوز مثير على نور الشربيني.

وأكد جوهر نبيل خلال التكريم أن هذا الإنجاز يعكس استمرار التفوق المصري عالميا في الاسكواش مع تزايد الاهتمام باللعبة عقب إدراجها بأولمبياد لوس أنجلوس.

أخبار متعلقة:
وأقيم التكريم بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديد.

وتوجت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة الجونة (سيدات) بالفوز على نور الشربيني 3-2.

وانتهى الشوط الفاصل بفوز هانيا الحمامي على نور الشربيني 11-9.

وشهدت نهائيات بطولة الجونة للاسكواش حضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

هانيا الحمامي توجت ببطولة الجونة للمرة الثانية بعدما فازت بها عام 2022.

فيما سبق وأن حققت نور الشربيني لقب بطولة الجونة للاسكواش مرة واحدة.

اسكواش جوهر نبيل هانيا الحمامي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527371/اسكواش-جوهر-نبيل-يكرم-هانيا-الحمامي-بعد-التتويج-بلقب-الجونة