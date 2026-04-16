دعوى قضائية ضد ميسي لغيابه عن مباراة استعراضية

وبحسب شبكة ESPN، فإن ميسي يواجه دعوة قضائية من شركة تنظيم فعاليات مقرها ميامي، اتهمته بخرق بنود عقد بقيمة 7 ملايين دولار، لتغيبه عن مباراة استعراضية العام الماضي.

وأوضحت التقارير أن شركة "فيد ميوزيك جروب"، رفعت دعوى قضائية بتهمة الاحتيال وخرق العقد ضد ميسي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن بحسب الدعوى، فقد وقعت شركة "فيد" اتفاقية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الصيف الماضي للحصول على الحقوق الحصرية لتنظيم وترويج المباريات الودية التي خاضها المنتخب الأرجنتيني في أكتوبر الماضي ضد فنزويلا وبورتوريكو، مقابل عائدات بيع التذاكر والبث والرعاية.

وادعت الشركة أن ميسي كان من المفترض أن يلعب لمدة 30 دقيقة على الأقل في كل مباراة، إلا في حالة إصابته لكنه غاب عن مباراة فنزويلا.

وشددت الشركة على أنها خسرت ملايين الدولارات بسبب عدم ظهور ميسي في إحدى المباريات وانخفاض مبيعات التذاكر في المباراة الأخرى.

ولم يرد ميسي والاتحاد الأرجنتيني بشكل فوري على رسائل تطلب التعليق بشأن القضية.

ويلعب ميسي في صفوف إنتر ميامي الأمريكي منذ صيف 2023.