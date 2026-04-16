مؤتمر كونسيساو: التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق في ربع نهائي أبطال آسيا

يرى سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في مواجهات خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب اتحاد جدة ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني ضمن ربع نهائي المسابقة ، في مواجهة تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وقال كونسيساو في مؤتمر صحفي: "يجب التركيز على كافة التفاصيل، وبكل تأكيد قمنا بتحليل الفريق الخصم، نفكر بكل تفاصيل المواجهة".

وأضاف "نحضر أنفسنا للأفضل والأسوأ في حال وصلت المواجهة لأشواط إضافية، دائما نعمل لإيجاد الحلول".

وتابع "بالنسبة للاعبين وبعض الإصابات العضلية غير الواضحة هذا الأمر عوضناه في المواجهة بالروح والرغبة".

وواصل "بعض اللاعبين تحاملوا على أنفسهم وواصلوا حتى النهاية وهذا يعني رغبة الفريق والتضحية أكثر من الخصم".

وأتم تصريحاته "مسألة أن كل 3 أيام مباراة هذا أمر نعاني منه طوال الموسم لهذا يعد الأمر طبيعي بالنسبة لنا، وغدا سيكون لدينا صورة أوضح، سنواجه فريق لديه تنظيم دفاعي وهجومي قوي".

وتأهل اتحاد جدة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز القاتل على الوحدة الإماراتي بهدف فابينيو في اللحظات الأخيرة.