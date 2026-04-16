رغم الإصابة أمام ليفربول.. ثنائي سان جيرمان جاهز لمباراة ليون

الخميس، 16 أبريل 2026 - 11:52

كتب : FilGoal

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن الإصابة التي تعرض لها ثنائي باريس سان جيرمان نونو مينديز وديزيريه دوي أمام ليفربول ليست خطيرة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول مساء الثلاثاء.

لكن نونو مينديز اضطر إلى مغادرة الملعب في الشوط الأول بينما خرج دوي مبكرًا في الشوط الثاني.

وأوضح التقرير أن دوي تعرض لكدمة في الركبة بعد دفعه نحو اللوحات الإعلانية من قبل دومينيك سوبوسلاي.

وسيخضع الدولي الفرنسي للعلاج خلال اليومين المقبلين قبل العودة إلى تدريبات الفريق.

أما مينديز، الذي يعاني من انزعاج عضلي في فخذه الأيمن، فمن المتوقع أيضًا أن يخضع للعلاج والعمل في صالة الألعاب الرياضية خلال اليومين المقبلين.

وقد يعود إلى تدريبات الفريق خلال أيام.

ويستعد الفريق الباريسي لمواجهة أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي مساء الأحد.

