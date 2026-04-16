روديجر بعد طرد كامافينجا: من الأفضل ألا أتحدث

الخميس، 16 أبريل 2026 - 11:40

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - ريال مدريد

رفض أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد التعليق بشكل موسع على طرد إدواردو كامافينجا، بعد حالة الغضب داخل الفريق عقب المباراة.

أنطونيو روديجر

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأقصى بايرن ميونيخ منافسه ريال مدريد من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال روديجر في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "لقد رأيتم ما حدث، من الأفضل ألا أتحدث".

أخبار متعلقة:
وأضاف "هل رأيت شيئا كهذا من قبل؟ أفضل الصمت".

وشهدت غرفة ملابس ريال مدريد حالة من الغضب الشديد والحزن، حيث فضل اللاعبون عدم الإدلاء بتصريحات لتجنب أي عقوبات محتملة.

كما زادت حالة الاستياء بعد طرد أردا جولر في نهاية اللقاء بسبب الاعتراض على الحكم، ما ضاعف من توتر الأجواء داخل الفريق.

وكرر بايرن ميونيخ الفوز إيابا أمام ريال مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ 2-1، ليحقق البافاري الفوز 6-4.

ويضرب بايرن ميونيخ موعدا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية بايرن ميونيخ بافلوفيتش، وهاري كين، ولويس دياز، ومايكل أوليسي، فيما سجل ثلاثية ريال مدريد أردا جولر "هدفين"، وكيليان مبابي.

ريال مدريد روديجر
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527362/روديجر-بعد-طرد-كامافينجا-من-الأفضل-ألا-أتحدث