روديجر بعد طرد كامافينجا: من الأفضل ألا أتحدث

رفض أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد التعليق بشكل موسع على طرد إدواردو كامافينجا، بعد حالة الغضب داخل الفريق عقب المباراة.

وأقصى بايرن ميونيخ منافسه ريال مدريد من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال روديجر في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "لقد رأيتم ما حدث، من الأفضل ألا أتحدث".

وأضاف "هل رأيت شيئا كهذا من قبل؟ أفضل الصمت".

وشهدت غرفة ملابس ريال مدريد حالة من الغضب الشديد والحزن، حيث فضل اللاعبون عدم الإدلاء بتصريحات لتجنب أي عقوبات محتملة.

كما زادت حالة الاستياء بعد طرد أردا جولر في نهاية اللقاء بسبب الاعتراض على الحكم، ما ضاعف من توتر الأجواء داخل الفريق.

وكرر بايرن ميونيخ الفوز إيابا أمام ريال مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ 2-1، ليحقق البافاري الفوز 6-4.

ويضرب بايرن ميونيخ موعدا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية بايرن ميونيخ بافلوفيتش، وهاري كين، ولويس دياز، ومايكل أوليسي، فيما سجل ثلاثية ريال مدريد أردا جولر "هدفين"، وكيليان مبابي.