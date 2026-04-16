منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك بالتأكيد في كأس العالم

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مجددا أن منتخب إيران سيشارك في كأس العالم 2026 رغم الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس: "المنتخب الإيراني سيشارك في كأس العالم بالتأكيد، نأمل أنه بحلول ذلك الوقت، بالطبع، أن يكون الوضع سلميا".

وأضاف خلال منتدى الاستثمار في أمريكا "الوضع السلمي سيساعد بالتأكيد. لكن على منتخب إيران أن يأتي. إنهم يمثلون شعبهم. لقد تأهلوا. واللاعبون يريدون اللعب".

وأكمل "ذهبت لرؤية المنتخب الإيراني في تركيا قبل أسبوعين خلال فترة التوقف الدولي. هم في الواقع فريق جيد أيضاً".

وأتم "إنهم يريدون حقاً أن يلعبوا في كأس العالم ويجب أن يلعبوا. يجب أن تكون الرياضة خارج نطاق السياسة الآن".

ومن المقرر أن تلعب إيران مباراتين في دور المجموعات في ولاية كاليفورنيا، ومباراة واحدة في سياتل والتي ستكون ضد مصر.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق من الشهر الماضي أنه يتفاوض مع فيفا لنقل مباريات الفريق في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

بعدها قالت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك إن بلادها مستعدة لاستضافة مباريات إيران في الدور الأول من البطولة إذا لزم الأمر.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 11 يوليو.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

قبل أسابيع، حظرت وزارة الرياضة الإيرانية "وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية".

ويأتي ذلك بسبب المخاوف على سلامة الرياضيين الإيرانيين.

ووفقا للتقارير فإن وزارة الرياضة الإيرانية قررت حظر وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية وغير قادرة على ضمان أمن الرياضيين الإيرانيين وأعضاء الفرق حتى إشعار آخر.

وأضافت الوزارة أن اتحاد كرة القدم والأندية ملزمة بإخطار الاتحاد الآسيوي للعبة لتغيير أماكن إقامة المباريات.

وسبق أن شدد الاتحاد الإيراني على مشاركته في كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كأس العالم حدث دولي، والجهة المنظمة له هي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وليس دولة بعينها، منتخب إيران تأهل بجدارة".

وواصل "لا يمكن لأي أحد إقصاء المنتخب من كأس العالم، بل إن الدولة التي ينبغي استبعادها، هي تلك التي تحمل فقط لقب البلد المضيف، لكنها لا تملك القدرة على ضمان أمن المنتخبات المشاركة".