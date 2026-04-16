لويس دياز: كامافينجا استحق الطرد.. وانتقالي لبايرن كان الخيار الصحيح

الخميس، 16 أبريل 2026 - 10:57

كتب : FilGoal

لويس دياز - بايرن ميونيخ

يرى لويس دياز جناح بايرن ميونيخ أن قرار طرد إدوارد كامافينجا لاعب ريال مدريد كان قرارا صحيحا.

وتفوق البافاري بنتيجة 6-4 على ريال مدريد بعدما فاز ذهابا 2-1 وإيابا 4-3 للوصول للمربع الذهبي.

وقال لويس دياز في تصريحات للصحفيين: "الحكم كان محقا في طرد كامافينجا. أردنا تنفيذ الركلة الحرة بسرعة، لكنه لم يترك الكرة".

وأضاف "قراري بالانضمام إلى بايرن كان الخيار الصحيح. أنا سعيد جدا وأستمتع بكل مباراة".

وأتم تصريحاته "أشعر بحالة بدنية جيدة، وهذا يعني أنني مستعد لمساعدة الفريق. لدينا خطة واضحة، ونحن مجموعة متماسكة للغاية، وهذا يظهر على أرض الملعب".

وانضم دياز إلى بايرن ميونيخ في صيف 2025 قادما من ليفربول.

وسجل دياز 24 هدفا وصنع 18 خلال 42 مباراة خاضها مع بايرن ميونيخ.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يلتقي أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.

