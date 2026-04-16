كرة سلة - 600 لكل فريق.. الاتحاد المصري يكشف حضور الجماهير في كأس مصر للرجال

الخميس، 16 أبريل 2026 - 10:19

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة الموافقة على حضور 1200 مشجع لكل مباراة في مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يلتقي الاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن تقام مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 1200 مشجع، بواقع 600 لكل فريق.

وذلك في مباريات نصف النهائي ونهائي كأس مصر للرجال.

وتحتضن صالة حسن مصطفى منافسات البطولة حتى النهائي.

كما كشف الاتحاد المصري عن حجز التذاكر عبر موقع شركة تذكرتي بسعر موحد قدره 100 جنيه للتذكرة.

فيما تقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 إبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الخامسة مساءً.

وتخطى الأهلي نظيره بتروجت، فيما تأهل الزمالك على حساب الشمس، وتخطى المصرية للاتصالاتسبورتنج، وتأهل الاتحاد السكندري بعدما تخطى نظيره الجزيرة، في الدور ربع النهائي.

يذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر لكرة السلة، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة.

