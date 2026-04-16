ختام النسخة الرابعة من بطولة الجونة لبولو الشاطئ

الخميس، 16 أبريل 2026 - 10:10

كتب : FilGoal

اختتمت فعاليات النسخة الرابعة من بطولة الجونة لبولو الشاطئ، حيث شهدت البطولة ختامًا استثنائيًا جمع بين المنافسات الاحترافية عالية المستوى وأجواء الجونة المميزة.

وبمشاركة ستة فرق محلية ودولية، اختُتمت البطولة بمباراة نهائية جمعت بين فريقي الجونة واتحاد الشرطة الرياضي الذي نجح في الفوز بالبطولة والحصول على المركز الأول فيما حصد فريق الجونة على المركز الثاني يليه فريق Warp Drive.

وجاء ذلك في حفل ختامي تم خلاله تكريم الفرق واللاعبين المميزين. كما حصل لاعب فريق الجونة سيجوندو كونديسه على جائزتي أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة.

وفي تعليقه على النجاح الكبير الذي حققته البطولة، صرّح محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، قائلاً: "تواصل الجونة ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الدولية، حيث تجمع مجموعة متنوعة من البطولات العالمية في مختلف الرياضات، من الإسكواش والجولف إلى الرياضات المائية وبولو الشاطئ".

وأضاف عامر أن شغفه برياضة بولو الشاطئ يعود إلى طفولته عندما بدأ ممارستها لأول مرة وتابع قائلاً: "لقد حققت بطولة الجونة لبولو الشاطئ في نسختها الرابعة نجاحًا لافتًا، حيث شهدت مستويات استثنائية من المهارة والروح الرياضية والمنافسة الحماسية، وذلك في أجواء فريدة على ساحل البحر الأحمر. تعكس هذه البطولة رؤيتنا المستمرة للارتقاء بمجموعة متنوعة من الرياضات، مع تقديم تجارب لا تُنسى لكلٍ من اللاعبين والجمهور".

يعزز هذا الختام رؤية الجونة الاستراتيجية كوجهة إقليمية لاستضافة الفعاليات الكبرى وتعد هذه البطولة تمهيدًا لموسم رياضي حافل في المدينة، حيث تنضم إلى أجندة سنوية مرموقة تشمل مهرجان الجونة السينمائي، بطولة العالم لصيد الأسماك (IGFA)، وبطولة الجونة للإسكواش.

