مواعيد مباريات الخميس 16 أبريل 2026.. الدوري الأوروبي وأبطال آسيا وسيدات طائرة الأهلي

يشهد اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

دوري المحترفين

تقام منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري المحترفين والمؤهلة إلى الدوري الممتاز.

وحسم فريق القناة تأهله بشكل رسمي بغض نظر عن نتائج الجولات المقبلة.

وتشهد اليوم انطلاق 6 مباريات جميعهم في تمام الثالثة عصرا.

ويستضيف القناة فريق الداخلية، بينما يستضيف أبو قير للأسمدة فريق ديروط.

كما يستضيف مسار فريق مالية كفر الزيات، ويحل نادي وي ضيفا على طنطا.

بينما يحل أسوان ضيفا على السكة الحديد، وأخيرا يستضيف الإنتاج الحربي فريق بروكسي.

الدوري الأوروبي

يستضيف سيلتا فيجو فريق فرايبورج في إياب ربع نهائي المسابقة في السابعة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يحل بورتو ضيفا على نوتنجهام في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويستضيف أستون فيلا فريق بولونيا في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وأخيرا يستضيف ريال بيتيس فريق سبورتنج براجا في التاسعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 8.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يواجه السد فريق فيسيل كوبي الياباني ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في السادسة والربع مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كرة طائرة

يخوض فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة منافسات الجولة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية.

ويواجه فريق سيدات الأهلي نظيره مايو كاني الكاميروني في تمام السابعة مساء.

وتذاع البطولة عبر قناة الأهلي.

وتقام منافسات المسابقة على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.