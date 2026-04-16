كومباني: سنخوض معركة في نصف نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان

الخميس، 16 أبريل 2026 - 00:51

كتب : FilGoal

كومباني - بايرن ميونيخ

شدد فينسنت كومباني المدير الفني لـ بايرن ميونيخ أن فريقه سيخوض معركة كروية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وتفوق البافاري بنتيجة 6-4 على ريال مدريد بعدما فاز ذهابا 2-1 وإيابا 4-3 للوصول للمربع الذهبي.

وقال البلجيكي عبر قناة "بي إن سبورتس": "الهدف الأول لريال مدريد أعطاهم دافع مع بداية المباراة".

وأضاف "حافظنا على طريقتنا وكنا ندري أن ريال مدريد يمتلك نجوما كبار".

وأردف "ريال مدريد تحلى بالخطورة على مرمانا، ولكننا حظينا بأوقات جيدة في المباراة وأتيحت لنا الكثير من الفرص".

وردا على الاستفادة من البطاقة الحمراء لكامافينجا قال: "كل ما حدث هو جزء من كرة القدم".

وأتم "أعتقد أن الوضع الراهن لبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يشبه بعضه، صحيح أنهم فازوا باللقب الموسم الماضي وهو ما يجعلهم الفريق الأفضل أوروبيا.. سنشهد معركة في نصف النهائي".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يلتقي أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
/articles/527350/كومباني-سنخوض-معركة-في-نصف-نهائي-أبطال-أوروبا-أمام-باريس-سان-جيرمان