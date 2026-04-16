كومباني: سنخوض معركة في نصف نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان

شدد فينسنت كومباني المدير الفني لـ بايرن ميونيخ أن فريقه سيخوض معركة كروية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وتفوق البافاري بنتيجة 6-4 على ريال مدريد بعدما فاز ذهابا 2-1 وإيابا 4-3 للوصول للمربع الذهبي.

وقال البلجيكي عبر قناة "بي إن سبورتس": "الهدف الأول لريال مدريد أعطاهم دافع مع بداية المباراة".

وأضاف "حافظنا على طريقتنا وكنا ندري أن ريال مدريد يمتلك نجوما كبار".

وأردف "ريال مدريد تحلى بالخطورة على مرمانا، ولكننا حظينا بأوقات جيدة في المباراة وأتيحت لنا الكثير من الفرص".

وردا على الاستفادة من البطاقة الحمراء لكامافينجا قال: "كل ما حدث هو جزء من كرة القدم".

وأتم "أعتقد أن الوضع الراهن لبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يشبه بعضه، صحيح أنهم فازوا باللقب الموسم الماضي وهو ما يجعلهم الفريق الأفضل أوروبيا.. سنشهد معركة في نصف النهائي".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يلتقي أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.

video:1