مؤتمر أربيلوا: قرار الحكم ظالم.. وكنا نود أن نخسر على الملعب وليس بطرق آخرى

هاجم ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد حكم مباراة بايرن ميونيخ مؤكدا أنه سبب إقصاء الفريق الملكي من دوري أبطال أوروبا.

وحقق بايرن ميونيخ انتصارا ثمينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اليوم الأربعاء في مباراة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز آرينا.

وسجل بايرن ميونيخ انتصاره الثاني على التوالي أمام ريال مدريد بعدما حقق الانتصار في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال ألفارو أربيلوا في المؤتمر الصحفي عن طرد إدواردو كامفينجا لاعب ريال مدريد: "لا أحد يفهم طرد لاعب على لقطة كهذه، في تلك اللحظة كانت اللعبة قد انتهت، القرار ظالم جدًا ونحن متألمون للغاية، هذا شيء لا يمكنك التحكم فيه، أنا فخور جدا باللاعبين والجماهير، لكن يؤلمني أننا لن نحقق اللقب السادس عشر هذا العام".

وواصل "أعتقد أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء بعد أن ذكره لاعبو بايرن بأنها الثانية، لكن هذه اللقطة ليست حتى بطاقة صفراء، إن لم يكن يعلم فهي مشكلة أكبر، لأنه خطأ مضاعف".

وعن مباراة بايرن ميونيخ قال: "دفعت بأفضل تشكيل ممكن من أجل الفوز، جئنا إلى هنا للهجوم وتسجيل الأهداف لا للمضاربة، أردنا لاعبين قادرين على الخروج من ضغط بايرن العنيف، لو عاد بي الزمن لفعلت الأمر نفسه، أنا فخور جدا بالفريق، صنعنا فرصا كثيرة ومن المؤسف عدم ترجمتها إلى أهداف".

وواصل "الألم كبير، خصوصا بسبب الطريقة، أهنئ بايرن على الإقصاء، لكننا كنا نود أن يخسر ريال مدريد بطريقة مختلفة، الطرد غير قابل للتفسير، وكل العمل والجهد ضاع بسبب قرار تحكيمي".

وأردف "لا أعرف إن كان يمكن استخلاص شيء إيجابي الآن، أنا أتحمل مسؤولية الهزيمة دائمًا، اللاعبون قدموا كل شيء، منذ جلوسي على هذا المقعد أحاول فقط مساعدة النادي، تبقى لنا مباريات وعلينا الدفاع عن هذا الشعار حتى النهاية".

وأتم "أشعر بالأسف على اللاعبين بسبب المجهود الكبير، عدنا إلى مدريد مرفوعي الرأس لأنهم قدموا كل شيء".

وعن مستقبله مع ريال مدريد قال: "مستقبلي لا يقلقني إطلاقا، أنا رجل من أبناء النادي وسأتفهم أي قرار، حزني ليس على نفسي بل لأن ريال مدريد لن يحقق اللقب السادس عشر هذا الموسم".

مبابي يسجل الهدف الثالث لريال مدريد ⚽️🔥

ماذا يحدث لدفاع بايرن ميونيخ ؟ 😮#دوري_أبطال_أوروبا

وأقصى بايرن ميونيخ منافسه ريال مدريد من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويضرب بايرن ميونيخ موعدا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية بايرن ميونيخ بافلوفيتش، وهاري كين، ولويس دياز، ومايكل أوليسي، فيما سجل ثلاثية ريال مدريد أردا جولر "هدفين"، وكيليان مبابي.

وتحققت نبوءة كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، بعد 12 عاما، حين أطلق التصريح الشهير في نصف نهائي أبطال أوروبا 2014.

وتوعد وقتها رومينيجه بجعل ملعب أليانز أرينا جحيما يحرق أشجار ميونيخ، ولكن حقق الريال الفوز برباعية وأقصى الفريق البافاري.

وأنهى بايرن ميونيخ عقدة ريال مدريد الذي حقق الفوز في المواجهات الأربع الأخيرة ونجح في إقصاء الفريق الملكي..

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا لأول مرة منذ 25 عاما، حين حقق الفوز موسم 2000 - 2001، بنتيجة 2-1، و1-0.