رايس: التأهل لنصف النهائي إنجاز كبير.. ونريد الوصول للنهائي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 23:30

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - أرسنال

أعرب ديكلان رايس لاعب أرسنال عن سعادته بالتأهل إلى نصف النهائي، مؤكدا طموح فريقه في مواصلة المشوار.

ديكلان رايس

النادي : أرسنال

أرسنال

وتأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي رغم التعادل مع سبورتنج لشبونة سلبيا في إياب ربع النهائي.

وقال رايس عبر قناة TNT Sports: "سعيد جدا، كانت مواجهة صعبة على مباراتين، لكن الوصول لنصف النهائي مرتين متتاليتين إنجاز رائع".

وأضاف "نريد الآن الذهاب خطوة أبعد والوصول إلى النهائي".

وتابع "واجهنا أتلتيكو مدريد هذا الموسم ونعرف ما ينتظرنا، نحن مستعدون للفترة المقبلة".

وعن الإحباط بسبب التعادل، قال: "لا أشعر بالإحباط، نحن في نصف النهائي وهذا أهم شيء، لا يهم ما يقوله الآخرون".

وأوضح "الأهم هو رأي الفريق والمدرب، وسنواصل العمل من أجل تحقيق المزيد".

وشدد "سنستمر في التقدم وتقديم أداء جيد، نحن مستعدون لكل التحديات المقبلة".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مواجهة مانشستر سيتي قائلا: "علينا الفوز بكل المباريات، نريد تحقيق الانتصار دائما، وسنكون جاهزين لذلك".

ووصل أرسنال للمربع الذهبي بفضل الفوز ذهابا بهدف كاي هافيرتز في ملعب لشبونة.

ولأول مرة في تاريخه يتأهل أرسنال للمربع الذهبي في دوري الأبطال موسمين متتاليين.

وسيلتقي أرسنال في المربع الذهبي مع أتلتيكو مدريد الذي أقصى برشلونة بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين.

قبل المباراة رفع جمهور أرسنال "تيفو" يحمل صور لاعبي الفريق وكُتبت تحته رسالة عنوانها: "التاريخ نُصب أعيننا".

