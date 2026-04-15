نبوءة أشجار ميونيخ تتحقق بعد 12 عاما.. رباعية بايرن تقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

أقصى بايرن ميونيخ منافسه ريال مدريد من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكرر بايرن ميونيخ الفوز إيابا أمام ريال مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ 2-1، ليحقق البافاري الفوز 6-4.

ويضرب بايرن ميونيخ موعدا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية بايرن ميونيخ بافلوفيتش، وهاري كين، ولويس دياز، ومايكل أوليسي، فيما سجل ثلاثية ريال مدريد أردا جولر "هدفين"، وكيليان مبابي.

وتحققت نبوءة كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، بعد 12 عاما، حين أطلق التصريح الشهير في نصف نهائي أبطال أوروبا 2014.

وتوعد وقتها رومينيجه بجعل ملعب أليانز أرينا جحيما يحرق أشجار ميونيخ، ولكن حقق الريال الفوز برباعية وأقصى الفريق البافاري.

وأنهى بايرن ميونيخ عقدة ريال مدريد الذي حقق الفوز في المواجهات الأربع الأخيرة وأقصى الفريق البافاري.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا لأول مرة منذ 25 عاما، حين حقق الفوز موسم 2000 - 2001، بنتيجة 2-1، و1-0.

التشكيل:

بايرن ميونيخ

مانويل نوير - كونراد لايمار - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - يوسيب ستانشيتش - جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش - مايكل أوليسي - سيرجي جنابري - لويس دياز - هاري كين

ريال مدريد

أندري لونين - ترنت ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - جود بيلنجهام - فيدريكو فالفيردي - إبراهيم دياز - أردا جولر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بهدف مبكر في الثانية 35 عن طريق أردا جولر بعد خطأ قاتل من مانويل نوير في تمرير الكرة، ليسددها في الشباك.

April 15, 2026

ورد بايرن ميونيخ سريعا في الدقيقة السادسة برأسية بافلوفيتش بعد ركنية نفذها كيميتش.

بايرن ميونيخ يدرك التعادل سريعاً عن طريق بافلوفيتش ⚽️🔥🔥🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/k2ed3XdXeo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

ومنع كونراد لايمار، هدفا مؤكدا أمام كيليان مبابي في الدقيقة 19.

وسدد كيميتش كرة رائعة في الدقيقة 27 تصدى لها لونين ببراعة لتتحول الكرة إلى ركنية.

وتعرض إبراهيم دياز لعرقلة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 28، ليسددها أردا جولر في الشباك معلنا التقدم للملكي من جديد.

غولير يسجل مجددًا للفريق الملكي من ركلة حرة مباشرة 🥅⚪️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/yICU623zoD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

ضغط بايرن ميونيخ، ونجح في إدراك التعادل من جديد في الدقيقة 38 عن طريق هاري كين بعد تسلمه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها في شباك لونين.

شاهد الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في شباك ريال مدريد ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/E2fafMwS5W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

ونال ميليتاو بطاقة صفراء في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي على قدم هاري كين.

ومنعت العارضة فينيسيوس من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42 بعد تمريرة من فينيسيوس ليسجلها المهاجم الفرنسي في الشباك.

ونال فينسنت كومباني بطاقة صفراء للاعتراض على حكم المباراة، مطالبا بركلة حرة قبل تسجيل الهدف.

مبابي يسجل الهدف الثالث لريال مدريد ⚽️🔥

ماذا يحدث لدفاع بايرن ميونيخ ؟ 😮#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/j25m10OnoL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 3-2، وإجمالي المباراتين التعادل 4-4.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع كومباني بديفيز بدلا من ستانيسيتش.

وشهدت الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، فرصة ضائعة بعد تسديدة قوية من دياز من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالدفاع وتتحول لركنية.

وأنقذ مانويل نوير هدفا محققا أمام كيليان مبابي في الدقيقة 55.

أجرى بعدها بايرن ميونيخ تبديلا بنزول موسيالا بدلا من جنابري.. وتبديل لريال مدريد بنزول كامافينجا بدلا من إبراهيم دياز.

وأهدر دياز هدفا في الدقيقة 62 بعد تباطئه في التسديد ليبعد أرنولد الكرة من أمامه.

وعاد نوير للتألق في الدقيقة 66 بعد تسديدة قوية من فالفيردي من خارج منطقة الجزاء.

حاول أوليسي تهديد المرمى باستغلال مهاراته ليسدد من خارج منطقة الجزاء R2 ولكن أبعدها لونين.

وشهدت الدقيقة 78 حصول كامافينجا على بطاقة صفراء بعد جذب موسيالا من القميص.

وكاد أوباميكانو أن يتسبب في هدف بعد خطأ قاتل في تسلم الكرة في الدقيقة 82 ليخطفها منه فينيسيوس ولكن مدافع البافاري يتدخل ويبعد الكرة.

وشهدت الدقيقة 86 بطاقة حمراء لكامافينجا بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، لتعطيله اللعب بعد ارتكابه خطأ ضد هاري كين.

وفي الدقيقة 89، نجح لويس دياز في تسجيل هدفا قاتلا لبايرن ميونيخ من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

لويس دياز يدرك التعادل لبايرن ميونيخ من تسديدة متقنة ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/ccII2meqnU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

حاول أربيلوا إجراء تبديل هجومي بنزول ماستانتونو بدلا من أردا جولر.

ووسط محاولات ريال مدريد في تعديل النتيجة، نجح بايرن في تنفيذ هجمة مرتدة من لويس دياز إلى مايكل أوليسي الذي اندفع نحو المرمى وسجل كرة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى للونين في الشباك ليقضي على ما تبقى من آمال ريال مدريد.

مايكل أوليسي يسجل الهدف الرابع للبايرن ⚽️🔥🔥🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/HWYfS4lc6Q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

أطلق الحكم صافرته واعترض لاعبو ريال مدريد على حكم المباراة ليشهر البطاقة الحمراء لأردا جولر.