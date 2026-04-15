"التاريخ نُصب أعينهم".. أرسنال إلى نصف نهائي أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي

تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي رغم التعادل مع سبورتنج لشبونة سلبيا في إياب ربع النهائي.

ووصل الجنرز للمربع الذهبي بفضل الفوز ذهابا بهدف كاي هافيرتز في ملعب لشبونة.

ولأول مرة في تاريخه يتأهل أرسنال للمربع الذهبي في دوري الأبطال موسمين متتاليين.

وسيلتقي أرسنال في المربع الذهبي مع أتلتيكو مدريد الذي أقصى برشلونة بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين.

قبل المباراة رفع جمهور أرسنال "تيفو" يحمل صور لاعبي الفريق وكُتبت تحته رسالة عنوانها: "التاريخ نُصب أعيننا".

ولا يزال الجنرز ينافسون لحصد الثنائية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وصف المباراة

الشوط الأول لم يشهد أي فرص محققة بين الفريقين.

في الدقيقة 44 جاء التهديد الأول الحقيقي بتصويبة أرضية من جيني كاتامو ارتطمت بقائم أرسنال الأيمن.

وفي الشوط الثاني استمر الوضع كما هو محاولات من كلا الفريقين دون خطورة.

وفي الدقيقة 84 ارتدت رأسية لياندرو تروسارد من القائم الأيمن للحارس روي سيلفا.

وكاد لشبونة أن يخطف هدف الفوز القاتل لتعديل النتيجة والصول لشوطين إضافيين.

في الدقيقة 90+5 تصويبة قوية من جواو سيموس مرت بجوار القائم الأيمن في الشباك الخارجية لتنتهي المباراة بتأهل أرسنال.

