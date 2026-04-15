القسم الثاني (ب) - بلقاس سيتي ينافس الشنواني على الصعود.. والأولمبي يقترب

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 22:26

كتب : رضا السنباطي

شعار بلقاس سيتي

أقيمت اليوم مباريات الجولة 24 للمجموعة الثالثة (أ)، ومباريات الجولة 28 للمجموعة الثالثة (ب).

وجاءت مباريات الجولة 24 للمجموعة الثالثة (أ) كالتالي

بيلا 0-0 كفر الشيخ

نبروه 2-1 سمنود

بني عبيد 1-0 منية النصر

دكرنس 0-2 بلقاس سيتي

اتحاد بسيون 1-1 م ش كوم حمادة

وستقام مباراة شربين مع الشنواني غدا الخميس.

وقبل جولتين من نهاية المجموعة يتصدر بلقاس سيتي المجموعة برصيد 47 نقطة بينما يحتل الشنواني المركز الثاني برصيد 45 نقطة ويتبقى له مباراة من الجولة 24 تقام غدا مع شربين.

وجاءت مباريات الجولة 28 للمجموعة الثالثة (ب) كالتالي

بدر 5-0 الرجاء

مركز شباب أبو المطامير 0-0 أصحاب الجياد

الحرية 0-3 الحمام

الإسكندرية للبترول 1-0 دمنهور

الزهور 0-6 الأولمبي

دلفي 1-0 سبورتنج

المجد 3-0 الهلال بسبب انسحاب فريق الهلال لعدم حضوره المباراة بداعي عدم معرفتهم بموعد المباراة.

وارتفع رصيد الأولمبي إلى 64 نقطة بفارق 5 نقاط عن دلفي الوصيف قبل جولتين من النهاية ويتبقى للأولمبي مباراة مع فريق الرجاء بينما يتبقى لدلفي مباراتين مع الحمام وطلائع الأسطول.

القسم الثاني (ب)
