الفوز الـ 15 تواليا.. كومان يعزز صدارة النصر بالانتصار على الاتفاق

انتصر النصر على الاتفاق بنتيجة 1-0 في الجولة 29 من الدوري السعودي معززا تصدره للترتيب.

الفوز هو الـ 17 على التوالي لكتيبة جورج جيسوس في جميع المسابقات والـ15 في الدوري السعودي تواليا.

وعزز النصر سلسلة انتصاراته المتتالية محليا لتصبح 15 كأطول سلسلة في تاريخه بالدوري السعودي.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 31 عن طريق كينجسلي كومان الذي تابع تسديدة رونالدو الذي تصدى لها الحارس وراوغه وسجل في الشباك.

وفي الدقيقة 90+4 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه جاك هيندري لاعب الاتفاق.

الفوز رفع رصيد النصر لـ 76 نقطة من 29 مباراة بفارق 8 نقاط عن الهلال الثاني الذي له مباراة أقل.

فيما تلقى الاتفاق الهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات من الدوري السعودي وتوقف رصيده لـ 42 نقطة.

ويستعد النصر للمشاركة في منافسات النهائية من دوري أبطال آسيا 2 إذ سيواجه الوصل الإماراتي في ربع النهائي.

وستقام مباريات المرحلة النهائية لحسم لقب دوري أبطال آسيا 2 في الإمارات.