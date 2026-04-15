بهدفه في ريال مدريد.. هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 22:31

كتب : FilGoal

واصل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ تألقه اللافت هذا الموسم بتسجيله هدفا أمام ريال مدريد في مباراة العودة بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع ريال مدريد على ملعب أليانز آرينا معقل البافاري في لقاء الإياب بعد نهاية مباراة الذهاب بالفوز 2-1 لبايرن.

ووصل الدولي الإنجليزي إلى 50 هدفا في 42 مباراة مع فريقه الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
هاري كين: الفوز أمام ريال مدريد صعب وعلينا أن نبقى في كامل تركيزنا تشكيل بايرن ميونيخ - هاري كين يقود الهجوم.. وأوليسي ودياز أساسيان أمام ريال مدريد هاري كين في قائمة بايرن لمواجهة ريال مدريد سكاي: تفاؤل حذر بشأن جاهزية هاري كين لمواجهة ريال مدريد

وبات كين أول لاعب إنجليزي يسجل 50 هدفا في موسم واحد مع نادٍ من الدوريات الخمس الكبرى في المسابقات الرسمية منذ إنجاز توم وارينج مع أستون فيلا عام 1930/31.

كما دخل قائد منتخب إنجلترا قائمة تاريخية حصرية، بعدما أصبح واحدًا من لاعبين إنجليزيين فقط سجلا في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب ستيفن جيرارد.

وسجل النجم الإنجليزي إنجازا تاريخيا جديدا في أبطال أوروبا، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يساهم بالأهداف بالتسجيل والصناعة في 5 مباريات متتالية أمام ريال مدريد.

وواصل بايرن ميونيخ عروضه الهجومية القوية هذا الموسم، بعدما وصل إلى 155 هدفا 46 مباراة رسمية، متفوقا بفارق هدف واحد على إجمالي ما سجله الفريق في الموسم الماضي كاملا خلال 56 مباراة برصيد 154 هدفا.

ويستضيف بايرن ميونيخ منافسه ريال مدريد على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الذي تخطى عقبة ليفربول برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

نرشح لكم
ليفاندوفسكي: لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن دوري المؤتمر - تأهل تاريخي لـ ستراسبورج وكريستال بالاس ورايو فايكانو إلى نصف النهائي وكيله: إنزاجي مستمر مع الهلال.. ولا صحة لتدريبه ميلان أو منتخب إيطاليا الدوري الأوروبي - براجا يقصي بيتيس برباعية.. ونصف نهائي إنجليزي بين فيلا ونوتنجهام بعد توديع أبطال أوروبا.. مبابي يعد جماهير ريال مدريد بالعودة للانتصارات لأول مرة.. فرايبورج إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب سيلتا فيجو الأول منذ 6 سنوات.. أردا توران يقود شاختار إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي كلاكيت تاني مرة.. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد
رئيس الاتحاد السكندري يكشف موعد صرف المكافآت للاعبي الفريق ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر - تأهل تاريخي لـ ستراسبورج وكريستال بالاس ورايو فايكانو إلى نصف النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
وكيله: إنزاجي مستمر مع الهلال.. ولا صحة لتدريبه ميلان أو منتخب إيطاليا ساعة | سعودي في الجول
الدوري الأوروبي - براجا يقصي بيتيس برباعية.. ونصف نهائي إنجليزي بين فيلا ونوتنجهام ساعة | الكرة الأوروبية
11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 2 ساعة | الدوري المصري
بعد واقعة الموبايل.. إيقاف طاقم حكام مباراة طنطا أمام وي بدوري المحترفين 2 ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: سببان وراء رحيل ماسكيرانو عن تدريب إنتر ميامي 2 ساعة | أمريكا
