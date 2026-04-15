بهدفه في ريال مدريد.. هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ

واصل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ تألقه اللافت هذا الموسم بتسجيله هدفا أمام ريال مدريد في مباراة العودة بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع ريال مدريد على ملعب أليانز آرينا معقل البافاري في لقاء الإياب بعد نهاية مباراة الذهاب بالفوز 2-1 لبايرن.

ووصل الدولي الإنجليزي إلى 50 هدفا في 42 مباراة مع فريقه الموسم الحالي.

وبات كين أول لاعب إنجليزي يسجل 50 هدفا في موسم واحد مع نادٍ من الدوريات الخمس الكبرى في المسابقات الرسمية منذ إنجاز توم وارينج مع أستون فيلا عام 1930/31.

كما دخل قائد منتخب إنجلترا قائمة تاريخية حصرية، بعدما أصبح واحدًا من لاعبين إنجليزيين فقط سجلا في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب ستيفن جيرارد.

وسجل النجم الإنجليزي إنجازا تاريخيا جديدا في أبطال أوروبا، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يساهم بالأهداف بالتسجيل والصناعة في 5 مباريات متتالية أمام ريال مدريد.

وواصل بايرن ميونيخ عروضه الهجومية القوية هذا الموسم، بعدما وصل إلى 155 هدفا 46 مباراة رسمية، متفوقا بفارق هدف واحد على إجمالي ما سجله الفريق في الموسم الماضي كاملا خلال 56 مباراة برصيد 154 هدفا.

ويستضيف بايرن ميونيخ منافسه ريال مدريد على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الذي تخطى عقبة ليفربول برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.